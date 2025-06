Recuerdan a dos colaboradores de Brugada a un mes de su asesinato

Aunque las autoridades han optado por mantener en total sigilo las investigaciones y no se conocen avances, la convicción de que pronto habrá justicia permeó entre asistentes al salir del Museo de la Ciudad de México, donde ocurrió el acto entre música, poesía, discursos y consignas y en el que se escuchó a la mandataria capitalina cerrar su mensaje con la frase: en la ciudad de las utopías nadie se rinde .

Treinta días después de los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la titular del Ejecutivo local encabezó un homenaje privado con familiares, funcionarios, legisladores, activistas, así como dirigentes sociales y de Morena.

Brugada ingresó por una puerta lateral de República del Salvador; antes, en un acto público en el Zócalo para entregar el apoyo Hombres Bienestar, reiteró que no habrá impunidad y se castigará a los responsables.

Agregó que desde el día del crimen no se ha dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso. A sus familias, a sus seres queridos y a toda la sociedad, reiteramos nuestro compromiso. No habrá impunidad y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo .

La soprano y actriz Regina Orozco y el músico y compositor Fernando Rivera Calderón interpretaron la canción de Fito Páez Yo vengo a ofrecer mi corazón, mientras una banda cerró el homenaje a las 14:30 horas con Tus Ojos, de Rafael Acosta.

Frente al inmueble de calzada de Tlalpan 680, donde se perpetró el doble crimen, las rejas del acceso en el paso a desnivel lucieron fotografías de ambos y se colocaron flores y veladoras en el piso.