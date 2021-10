“México nos ayudó a salvar la vida, pero también la democracia”: Evo

“México nos ayudó a salvar la vida, pero también a salvar la democracia”, afirmó este viernes el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

En el contexto del seminario internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo, el ex mandatario sudamericano convocó a una conferencia de prensa en la que agradeció al pueblo de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador “por salvarme la vida”.

VIDEO: Entrevista/ Evo Morales, de regreso en México.

A dos años del golpe de Estado contra su gobierno, reflexionó sobre los motivos que llevaron a la derecha boliviana -a la que calificó de fascista, racista y sometida al imperialismo estadunidense- a buscar deponer su mandato por la fuerza.

Dijo que en el gobierno que encabezó se implementó un nuevo modelo económico opuesto al neoliberalismo que demostró “que otra Bolivia es posible”. Ese nuevo modelo, dijo, tiene como base la “recuperación de los recursos naturales, y especialmente los servicios básicos, como agua, luz, educación, no pueden ser negocios privados, sino derechos humanos”.

Lamentablemente, planteó, “los países exageradamente industrializados no aceptan que los latinoamericanos podamos dar valor agregado a nuestros recursos naturales”.

Aseguró que este nuevo modelo, que no está sometido al capitalismo ni al imperialismo, “ha demostrado el crecimiento económico y la reducción de la pobreza”.

Además, dijo, la derecha no acepta que “el indio puede liberar a Bolivia”, pues “para el capitalismo y el imperialismo los movimientos sociales somos terroristas”.

Hoy, dijo, se ha enterado de que “la derecha boliviana fasicsta y racista está arrepentida” de no haber acabado con su vida en el golpe.

Para Evo Morales, la decisión del gobierno mexicano de enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para su rescate, salvó su vida y con ello el proyecto de cambio social y cultural.

Tras agradecer reiteradamente a México y su gobierno por su ayuda, dijo que el hecho de que siga vivo se debe también a gestiones de otros presidentes y ex presidentes, como Alberto Fernández, mandatario de Argentina, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, ex mandatario de España, y el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, entre otros.

Dijo que los meses que tuvo que permanecer fuera de Bolivia tras el golpe, le dolieron. “Tener que andar como gitano, una casa otra casa. Por más que haya solidaridad, nunca están como en tu casa”.

“México nos ayudó a salvar la vida, pero también a salvar la democracia”, reiteró Morales.