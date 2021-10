Editorial Gualdreño 499

Zacatecas. Foto de Eddy Mayorga G. en Pixabay.

A principios de marzo de este año, fue anunciado con “bombo y platillo” que Zacatecas había obtenido, por parte del Bureau Internacional de Capitales Culturales, el nombramiento de Capital Americana de la Cultura 2021. Sin ahondar todavía en lo que esto significaba, el contento nos invadió por suponer que esto implicaría, además de una distinción internacional, un cúmulo de ventajas para promocionar a nuestro Estado; de hecho, se anunció en aquel entonces que se contaría con la colaboración de Antena 3 TV Internacional y Discovery Channel para difundir de manera global todo lo bonito, valioso y significativo que tiene Zacatecas, que su patrimonio cultural material e inmaterial sería dado a conocer internacionalmente y que esto representaría un beneficio indiscutible.

Han pasado 7 meses desde entonces y no hemos visto que la promoción de lo mejor que tenemos en esta tierra se haya incrementado; seguramente, entre otras cosas, porque para realizar una debida difusión de las riquezas culturales, históricas, arqueológicas, artísticas y patrimoniales que tenemos, hace falta que se generen los contenidos pertinentes. Uno podría suponer que, debido al cambio de poderes, a la transición gubernamental, esos planes se truncaron, lo cierto es que es un hecho que el nombramiento citado ha sido completamente desaprovechado.

Me metí, para comprobarlo, a la página del Bureau… poco se dice de Zacatecas, salvo el anuncio de que este año había resultado ganadora, no hay más información. Sí hay, sin embargo, noticias que dan cuenta, por ejemplo, de “10 pinturas universales en Chile”, dado que desde el 2020 cuatro de sus ciudades han tenido este nombramiento: Iquique (2001), Santiago (2004), Valdivia (2016) y Punta Arenas (2020). En lo que concierne a México, vemos que hay información concreta sobre Mérida, Yucatán, ciudad que ha tenido esta distinción en dos ocasiones -en el año 2000 y en el 2017-; de la capital yucateca, por ejemplo, en la página se encuentra un apartado en el que se habla de los “7 tesoros del patrimonio cultural de Mérida”1.

Inconcebible que de Zacatecas no haya información de este tipo. Se me ocurre, por ejemplo, que podríamos tener ya en línea algo similar a lo de Chile. Echando a volar la imaginación vienen a mi mente algunas ideas, y aquí propongo solo siete temas de los muchos que podrían desarrollarse: A) Diez obras de arte zacatecano imperdibles. B) Diez obras arquitectónicas de la capital para enamorarte de Zacatecas. C) Cinco museos de arte en Zacatecas: Francisco Goitia, Zacatecano, el de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Rafael Coronel y el Pedro Coronel (seis, si agregamos el de Guadalupe por estar en la zona conurbada. D) Cinco tradiciones gastronómicas zacatecanas (pan ranchero, reliquia, melcochas, queso de tuna, caldo de rata). E) Cinco autores zacatecanos: música en Zacatecas (Manuel M. Ponce, Ernesto Elorduy, Genaro Codina, Fernando Villalpando, Candelario Huízar). F) Cinco escritores zacatecanos: Ramón López Velarde, Fayad Jamis, Mauricio Magdaleno, Severino Salazar, Amparo Dávila. G) Cinco pintores zacatecanos: Julio Ruelas, Severo Amador, Pedro Coronel, Rafael Coronel, Manuel Felguérez.

Temas hay muchos, solo mencioné siete porque me gusta el número, pero estoy segura de que usted, estimado lector, tendrá en mente muchos más. Quedan poco más de 4 meses todavía antes de que una nueva ciudad obtenga el nombramiento de Capital Americana de la Cultura, en 100 días podría hablarse de Zacatecas de manera que cada vez más personas conozcan de nuestros acervos, tradiciones y riquezas patrimoniales. ¿Qué es lo que hace falta? Que se generen los contenidos, que los encargados de la Secretaría de Turismo comiencen de una vez por todas a reunir la información y a difundirla. Afortunadamente ya hay una persona recientemente nombrada en el área de promoción, ojalá que esté dentro de sus prioridades aprovechar esta oportunidad única.

Mientras tanto, desde este espacio, los invitamos a que nos manden sus propuestas de temas relacionados con esta maravillosa ciudad en la que nos tocó vivir. En La Gualdra estaremos más que gustosos de recibir sus comentarios. Desde hace ya más de 10 años y puedo decir que en cada uno de los 499 números que hemos publicado hasta ahora, hemos tratado de hablar de lo mejor que tiene Zacatecas y del talento de los creadores zacatecanos. Seguiremos haciéndolo mientras podamos. Por lo pronto, el número 500 aparecerá la siguiente semana y sí, estamos muy felices.

1 Ver http://www.cac-acc.org/news.php?id=141

