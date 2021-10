No negociamos reforma eléctrica en lo “oscurito” con oposición: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ante la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica no hay ninguna moneda de cambio o negociación con la oposición, porque no hace falta “nada en lo oscurito ni nada a cambio” sino que cada legislador actúe con responsabilidad y libertad.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos.

“Aquí -remarcó- cada quien tiene que asumir su responsabilidad; los legisladores tienen que representar al pueblo”, señaló en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Dijo que los diputados y senadores deberán tener toda la información de la iniciativa “pero si hace falta debatir, polemizar sobre los temas, los funcionarios van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente”.

Los legisladores -agregó- van a decidir lo que ellos consideren más conveniente.

“Es muy definitorio, que no maniqueo: quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o quieres que la industria la manejen empresas nacionales y extranjeras que tienen propósito de lucro.

“No es imaginar lo que pueda suceder: los jóvenes no vivieron el tiempo en que a nuestras generaciones las engañaron porque no se sabía qué significaba la privatización de una empresa pública, o se conocía”, dijo.

Entonces, señaló, como había más presencia del servicio público, había campañas que era muy malo el servicio y se fue preparando terreno y se entregó la empresa pública Teléfonos de México.

Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica: todo el servicio lo prestaba la CFE que había electrificado todos los pueblos.

Y empezó la campaña: ‘nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones, se necesita abrir el mercado de la industria eléctrica’.

El mandatario subrayó también que no llegaron las inversiones prometidas desde el sexenio pasado.

“Se abre la industria, no llegó dinero porque utilizaron la Banca de Desarrollo, aumentaron las tarifas y apostaron a arruinar a la CFE”.

Lo mismo que en la llamada reforma energética, en el caso del petróleo.

Hasta me gustaría que se pasaran esos mensajes, de que en las aguas profundas había un tesoro, indicó.

Al inicio de su exposición, a pregunta expresa de si la moneda de cambio está la dirección de la CFE y quitar al actual titular, Manuel Bartlett, dijo que es una “volada”, como se dice en la jerga periodística a una noticia falsa.

“Vuelan mucho. Así se dice en el medio periodístico, le gusta volar’. Es la política (la que genera rumores)”.

Confirmó que el lunes estarán en la mañanera los integrantes del gabinete legal y ampliado, vinculados al sector energético.

“Van a estar los integrantes del gabinete de Energia, así como el secretario de Gobernación y la consejera jurídica”.

Señaló que la secretaria de Energía también abordará el tema del horario de verano.