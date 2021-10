Jubilados e integrantes del Movimiento de Bases marchan por las calles del Centro Histórico

Los inconformes marcharon por las calles del Centro Histórico de la capital zacatecana. Foto: CORTESÍA

No han recibido el pago y aseguran que se trata de “una venganza por parte del gobernador David Monreal Ávila”

Jubilados e integrantes del Movimiento de Bases realizaron una marcha en el Centro Histórico de la capital del estado de Zacatecas para exigir el pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre, así como la liquidación del adeudo del salario de trabajadores del Issstezac.

La manifestación concluyó en la explanada del Congreso del Estado, donde Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento de Bases, afirmó que la falta de pago obedece a una venganza del gobernador David Monreal Ávila, por impedir el albazo para aprobar la reforma a la ley del Issstezac.

‘Esto ha sido una venganza por no permitir el albazo legislativo de esa reforma de ley, y entonces, secuestró a lo más sensible de la sociedad, a los adultos mayores, en su pensión, con la que subsisten y que no se han pagado. Ese es el asunto, no hay otro”, expresó.