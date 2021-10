Difusión de documentos no pone en riesgo caso Ayotzinapa: Encinas

Ciudad de México. La difusión de documentos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 no pone en riesgo el rumbo de las investigaciones ni daña la relación con las diversas partes involucradas, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Apuntó que después de que se dieron a conocer en cumplimiento de una instrucción presidencial se ha mantenido en contacto con los diversos actores.

En entrevista al término de un acto en el que el Estado mexicano ofreció disculpas a un joven discapacitado por excesos cometidos en su contra, Encinas destacó que se cuenta ya con 18 mil documentos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional que si bien se generaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se han recibido bajo esta administración

—¿No pone en peligro los avances en la investigación la difusión de estos documentos

—No creo que lo tenga en lo particular esta información. Yo tengo mi criterio jurídico sobre esto. No comparto lo que han dicho algunas personas. Estoy consciente que no va a dañar de ni8ngua manera sino que puede alentar el avance en las indagatorias.

La semana pasada, por instrucción presidencial, Encinas hizo público un documento de dos cuartillas en el que se habían públicas las comunicaciones entre integrantes de grupos delictivos y de las instancias de seguridad locales. Su difusión motivó la inconformidad del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas quienes alertaron sobre el riesgo que podría implicar para avanzar las investigaciones.

Encinas desestimó esta postura y dijo que hay documentos en la indagatoria que podrán replantear el rumbo de la investigación. Por ello, dijo que la difusión de esta conversación no va a dañar de ninguna manera.

Cuestionado sobre la violencia que prevalece en Iguala, Encinas reconoció que esa ciudad es un punto estratégico en una región en la que exista una disputa entre grupos delictivos por el trasiego de drogas. Reconoció que ha habido desmembramiento de estas organizaciones lo que ha incrementado la disputa en la zona.