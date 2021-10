Mineros ‘toman’ las calles de la capital; denuncian ineficiencia en atención del IMSS

Carlos Pavón, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE hizo su pronunciamiento al exterior de las oficinas delegacionales del IMSS Zacatecas. Foto: SCARLETT LLAMAS

Agremiados del SNMM FRENTE afirman que reciben un pésimo servicio médico para ellos y para sus familiares por parte del instituto

De nueva cuenta, este viernes un grupo de inconformes tomó las calles de la capital zacatecana para exigir sus derechos; en esta ocasión se trató del sector minero, ya que cerca de 7 mil agremiados del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) FRENTE se presentaron en la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior, argumentaron, fue para denunciar que trabajadores, familiares y otros derechohabientes no reciben atención médica, a pesar de que el sector aporta alrededor de mil 200 millones de pesos anuales a dicha institución.

Tras una caravana vehicular, el líder sindical, Carlos Pavón, denunció que hay más de 14 mil afectados por estas circunstancias, y que han sufrido las ya mencionadas graves deficiencias en los servicios de atención médica, además de la falta de médicos y medicamentos por parte del IMSS; “es una desatención total”, afirmó.

El representante castigó que el gremio se vea obligado a pagar el servicio del IMSS sin recibir nada a cambio y que, además, no tenga oportunidad de elegir otra institución de seguridad social que garantice un mejor servicio a sus cotizantes.

Asimismo, Pavón expuso que la semana pasada ha sido “la peor en cuanto a limpieza, falta de medicamentos y atención; parece que lo que pagamos no significa nada” dijo y continuó, “¿dónde está la atención que deberíamos de tener como trabajadores? No nos interesa ni importa que tengan o no medicamentos, es su obligación darnos atención”, afirmó, pues se paga por el servicio “y así como se paga, así debemos recibir atención”.

De igual forma, el representante sindical cuestionó, “¿qué hacen con el recurso que les llega, que no hay para nada?”, y lamentó que “tenemos que desatender el trabajo para exigir nuestros derechos”, enfatizó; “si no puede el Seguro Social, que desaparezca”, concluyó.

Por lo anterior, los manifestantes señalaron que la exigencia es que cumplan de inmediato con todos los servicios, y advirtieron que, de lo contrario, continuarán con las manifestaciones, llegando hasta la última instancia posible, incluso “llegar a la Dirección General del IMSS”, sostuvieron.

Tras dar su pronunciamiento ante los miles de trabajadores que lo acompañaron a la manifestación, al exterior de las oficinas delegacionales, el líder minero y otros secretarios de las diferentes secciones del SNMM sostuvieron una reunión con autoridades del IMSS para expresar sus inconformidades.