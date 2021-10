“Inédito y vergonzoso”, que se haya retrasado 15 días el pago del salario del magisterio: SNTE-58

Profesores se mantuvieron en plantón en Ciudad Administrativa FOTO: CORTESÍA

■ Esperábamos una administración totalmente radical, apegada a hacer en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, y no ha sido así: Oscar Castruita

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), calificó como “inédito y vergonzoso” que se haya retrasado 15 días el pago del salario de los trabajadores y opinó que el gobierno de David Monreal Ávila “ha dejado mucho que desear porque esperábamos una administración totalmente radical, apegada a hacer en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, y no ha sido así”.

Ante el anuncio que hizo el titular del Ejecutivo de realizar la dispersión del pago entre este viernes y el domingo, indicó que “los sindicatos esperamos que así sea y seguimos en paro hasta que no se pague de manera íntegra a todos los compañeros”.

Aunque en esta ocasión la Federación haya otorgado recursos extraordinarios para subsanar esta situación, opinó que el desafío que representa para Zacatecas el tema presupuestal es muy complicado porque desde el Gobierno Federal hay rigurosidad en la aplicación de las partidas presupuestales.

Sin embargo, “encontramos la voluntad de los legisladores federales de todas las fracciones y todas las bancadas y con ello dejamos en claro que debemos poner en común nuestras coincidencias para que garanticemos que en 2022 se etiquete un presupuesto que respalde al Gobierno del Estado y garantice que los trabajadores de la educación y de la burocracia puedan tener su salario y sus prestaciones de manera ordinaria”.

Castruita Hernández comentó que esta problemática no se limita al estado de Zacatecas, pero ante la voluntad que mostró la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay certeza para que se pague el salario y prestaciones de fin de año en la entidad.

Sobre la labor de Monreal Ávila en la resolución del problema, el dirigente sindical consideró que “dejó pasar muchos días tomando en cuanta que era un conflicto delicado como es dejar sin salario a los trabajadores de la educación y de la burocracia”.

Señaló que uno de los principios fundamentales en la Constitución es que todo trabajador debe recibir su remuneración económica, salario y prestaciones, pero vemos que a 15 días de que debió pagarse la quincena apenas hubo un anuncio público de que se ya se empezaría a pagar y esperamos que se cierre el fin de semana”.

Indicó que aparentemente el problema se ha resuelto, pero “es algo inédito y hasta vergonzoso” porque no se debió exponer a los maestros en tantas movilizaciones y manifestaciones, ya que los maestros tenían la disposición de iniciar el ciclo escolar de manera presencial y recuperar los aprendizajes en donde hubo retraso durante la pandemia.

En ese sentido, Castruita Hernández recordó que los maestros apoyaron a Monreal Ávila en el proceso electoral, pero en estas primeras semanas “encontramos rechazo, negativa y no aceptación. Ha dejado mucho que desear porque esperábamos una administración totalmente radical, apegada a hacer en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación”.

Informó que los sindicatos le han solicitado al gobernador una reunión urgente para implementar una mesa de trabajo en la que se definan las acciones a seguir para garantizar los recursos en el cierre de año.

“Los sindicatos siempre hemos sido muy institucionales, pero no por eso permitiríamos que se le deje de pagar a los maestros. Hoy pareciera que hay una rivalidad, no la hay, hemos defendido las causas y el derecho de los trabajadores y espero que el gobernador lo asuma en esta responsabilidad que tiene, indistintamente de lo que le pueda decir la gente que busca algún puesto”, expresó.

Precisó que de su parte no tiene interés en formar parte de la estructura burocrática del gobierno del estado, ya que su responsabilidad está con los trabajadores agremiados a la sección 58 del SNTE.

Asimismo, Castruita Hernández reiteró que “no podemos tener a los trabajadores en las calles, no podemos dejar a los niños sin clases y no podemos mantener al campesino sin apoyos, y aunque son pocos días, pareciera que no hay gobernabilidad ni gobernanza”.

Manifestó que es urgente que se nombren el secretario de Gobierno, el secretario de Educación y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), porque son las figuras que permitirán la interlocución necesaria para resolver los problemas que aquejan a los trabajadores.

Por último, señaló que el SNTE siempre ha tenido una actitud institucional, pero a la vez ha defendido loa derechos de los trabajadores: “ser institucional no significa ser agachón ni ser sumiso, no significa supeditarse a las decisiones de terceros. Seremos un sindicato que vele por el interés del bienestar colectivo”.