AMLO envía a Israel solicitud para extraditar a Tomás Zerón

Cuernavaca, Mor. El presidente Andrés Manuel López envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, una carta en la cual se solicita la extradición de Tomás Zerón de Lucio, implicado en el caso Ayotzinapa, cuando en el momento de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas se desempeñaba como director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. El ex funcionario huyó a Israel desde agosto de 2019.

Por otra parte, en la conferencia de prensa matutina que hoy se realizó en Cuernavaca, Morelos, reiteró que se darán a conocer hoy mismo los documentos disponibles, sin limitar datos, de la información del ejército sobre los sucesos de iguala, ocurridos en septiembre de 2014.

“Yo creo que hubo una mala interpretación, yo dije que íbamos a entregar los documentos que ha estado poniendo a disposición a la investigación la secretaría de la Defensa, no los anteriores, porque se confundió si los entregaron testados antes. Vamos a buscar los originales para entregarlos bien, pero los que tenemos ahora, hoy mismo los va a dar a conocer Alejandro (Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación).

La carta

El funcionario dio lectura a la carta enviada al primer ministro de Israel el pasado 23 de septiembre, cuya recepción fue confirmada el día de ayer.

En la misiva le hace referencia de los hechos, de la “acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales en un hecho delictivo, abusivo y desmesurado que ha dejado una huella de dolor y de impunidad que este nuevo gobierno que me honro en encabezar ha estado restañando en una labor sin precedentes de recuperación de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en la que se han detenido a 49 personas y se han procesado a los funcionarios federales y locales coludidos para cometer este nefando crimen”.

“El funcionario que desde los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal cometiendo, entre otros delitos, el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión ratificada por Interpol.

“El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Zerón de Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto del 2019 y tanto las autoridades de procuración de justicia como la secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de esta persona”.

Le señala que a diario el clamor de los padres y madres de quienes fueron desaparecidos – y de aquellos que ya fueron identificados sus restos- nos exige, con toda razón, que se cumpla de inmediato con la justicia con el citado individuo, que es fundamental.

No seré rehén

Subrayó que no será rehén de nadie “porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo, soy libre y no tenemos nada qué ocultar.

“Nuestros adversarios, los conservadores, los que están molestos porque vivían colmados de privilegios pues quisieran someternos, tenernos agarrados, chantajearnos, exhibirnos, nada más que no lo van a lograr porque tenemos un escudo protector que es nuestra autoridad moral.

Si nosotros nos hubiésemos metido al régimen de corrupción, si hubiésemos actuado con complicidad, ya nos hubiesen vencido”, dijo.

El presidente López Obrador señala al primer ministro que la lucha que ha lidereado Israel en la reivindicación de los derechos humanos frente a la tortura y violaciones que su pueblo ha sufrido ha sido ejemplar y por ello sabemos de su sensibilidad y solidaridad para el caso que nos ocupa que tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolver la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país, así como a la reparación del daño a las víctimas.

