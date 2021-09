Hospitales privados suben tarifas en hasta 20%: Profeco

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. El Covid-19 es el siniestro que más ha costado a las aseguradoras, con 2 mil 484 millones de dólares entre 2020 y 2021, incluso superior al récord anterior de 2 mil 400 millones de dólares por el huracán Wilma, en 2005, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.

Durante la conferencia de prensa matutina, en la sección Quien es quien en los precios, dijo que en los últimos tres años, las compañías aseguradoras detectan un encarecimiento en los precios al público de hospitales y proveedores de servicios hospitalarios entre 15 y 20 por ciento, frente a una inflación en esos mismos años de entre 2.83 y 5.59 por ciento.

Los hospitales privados incurren en cobros diferenciados cuando están asegurados, usualmente más altos, y cuando el consumidor esta en esa situación, los hospitales privados suelen prescribir estudios innecesarios.

“En diversas ocasiones el diagnóstico considera padecimientos diferentes a los reales; se presentan abusos en cobros de medicamentos o instrumental utilizado, y algunos hospitales piden un depósito sin informar al asegurado, o por montos superiores al deducible”, precisó.

Citó a cinco aseguradoras que concentran el 53 por ciento de las reclamaciones iniciadas, principalmente por negativa en el pago de indemnización e inconformidad con el tiempo para el pago de la misma.

Reportó que entre enero de 2019 y agosto de 2021, Profeco ha recibido 437 quejas en contra de hospitales, clínicas y sanatorios a nivel nacional.

En los tres años recientes, el proveedor con más quejas es Operadora de Hospitales Angeles, cuyos principales motivos de reclamación son: cobros indebidos, negativa a realizar reembolsos y por negarse a proporcionar el servicio.

Le siguen otras cadenas como Hospitales Star Médica, Grupo Médico MGI, Christus Muguerza Sistemas Hospitalarias y Centro Médico de Enfermedades Reumáticas.

En tanto, del 1 de enero del 2019 al 25 de septiembre de 2021, Profeco ha atendido 418 denuncias ciudadanas en contra de hospitales y clínicas, en este caso los proveedores con más denuncias son: Hospitales Star Médica, Operadora de Hospitales Angeles, Hospitales Médica Sur, Centro Hospitalario Universidad y Centro Médico del Noreste.

Las principales quejas y denuncias en este ámbito son por no exhibir precios, no respetar los precios exhibidos; cobros indebidos, excesivos o injustificados; no contar con contrato de adhesión, negativa a proporcionar el servicio, y negativa a realizar reembolsos.

Recomendamos al usuario, agregó el procurador del consumidor, que el hospital tenga la lista de precios; que expliquen la manera de devolución de depósito, los precios de medicamentos e insumos, que el contrato de servicio esté registrado en Profeco.

Pidió a los consumidores llamar al teléfono del consumidor 555688722.