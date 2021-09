Inicia David Monreal trabajos de Brigadas de Bacheo Permanente en Guadalupe

Se invertirá cerca de un millón de pesos en la avenida Barones, una de las más transitadas de todo el municipio ■ Foto: La Jornada Zacatecas

■ El mandatario estatal anuncia que los trabajos de construcción, bacheo y reencarpetamiento serán constantes durante los seis años

GUADALUPE. El gobernador David Monreal Ávila anunció que, en esta administración, serán permanentes los trabajos de reconstrucción y bacheo en carreteras y caminos del territorio zacatecano, en la búsqueda del bienestar social para las familias, se informó en un comunicado.

Al dar el banderazo de inicio de las acciones de las Brigadas de Bacheo Permanente en la avenida Barones, una de las más transitadas del municipio de Guadalupe, el mandatario estatal dejó en claro que la nueva gobernanza será de trabajo arduo en toda la entidad.

Este programa inició el mismo día que rindió protesta como jefe del Poder Ejecutivo estatal, el 12 de septiembre, con el reencarpetamiento de la carretera en Guadalupe de Trujillo y, al día siguiente, continuó con la vía Rancho Grande-Estación Gutiérrez, ambas en Fresnillo.

Y, en una primera etapa, con estas acciones se continuará para rehabilitar 500 kilómetros en 27 carreteras y caminos de 17 municipios del estado, debido a que fueron abandonados durante más de 12 años, y puso de ejemplo las de Villanueva, El Plateado de Joaquín Amaro, Valparaíso, Pinos, Villa González Ortega, Loreto y el propio Fresnillo.

El gobernador David Monreal reiteró que este programa de bacheo y reencarpetamiento será permanente durante los seis años de gobierno, porque de ese tamaño es el problema de las vialidades.

Y así como se atenderá este problema de las vialidades, también se buscará resolver de fondo otros más que aquejan al Estado, a los municipios y a la clase trabajadora. “La nueva gobernanza es hablar con la verdad y Zacatecas va a cambiar”, expresó.

“Gobernador, no está solo”: Julio César Chávez

El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, agradeció la visita y el respaldo del gobernador David Monreal por su aportación para hacer realidad el reencarpetamiento de la avenida Barones, que es una de las más transitadas en todo el municipio, y en la que se invertirán cerca de un millón de pesos, en más de 4 mil 500 metros cuadrados.

Ante la petición de proseguir con el reencarpetamiento de la carretera a Sauceda de la Borda, el mandatario estatal le dio una respuesta positiva y anunció que la próxima semana empezarán los trabajos en esa importante vialidad.

Julio César Chávez agradeció al gobernador que haya cumplido su palabra apenas a 11 días de haber rendido protesta, y que seguramente lo hará con los otros 57 municipios del estado, donde se refleja el abandono en el que se les dejó.

“En 10 días, se está avanzando, y aquí está la muestra de que el trabajo no se detiene”, externó, y le reconoció a David Monreal que ha establecido los contactos y realiza el trabajo y las gestiones correspondientes para resolver problemas muy añejos, como el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y del magisterio.

“Gobernador, no está solo, los presidentes municipales lo apoyamos, lo respaldamos, porque sabemos que es un hombre sincero y honesto, y que está determinado a cambiar las cosas en Zacatecas. El camino no es sencillo y la tarea no es fácil, pero sabemos que la va a cumplir. Gracias por no dejar de trabajar por los maestros, amas de casa, campesinos, docentes y todos los que vivimos en Zacatecas”, concluyó.