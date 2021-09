Seduzac otorgó plazas Titular C sin realizar algún procedimiento formal

La primera beneficiaria de este tipo de plaza fue la ex secretaria de Educación, María de Lourdes de la Rosa Vázquez ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Durante los meses previos a la conclusión del quinquenio encabezado por Alejandro Tello Cristerna, la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) otorgó plazas de tiempo completo con categoría Titular C en escuelas Normales o formadoras de docentes, a personal administrativo de la dependencia, sin ningún procedimiento formal.

De acuerdo con información proporcionada a La Jornada Zacatecas, la primera beneficiaria de este tipo de plaza fue la ex secretaria de Educación, María de Lourdes de la Rosa Vázquez, quien no cumplía con el perfil para dicha categoría, ya que sólo ostentaba una plaza como docente del nivel básico.

Para otorgar este tipo de plazas, las instituciones publican convocatorias para que los académicos, luego de reunir diversos requerimientos, participen y se hagan acreedores a ellas, por lo que personal administrativo no aspira a estas plazas. Sin embargo, la Seduzac las asignó.

Además de la ex secretaria de Educación, figuran como beneficiarios Edgar Fernández Mejía, trabajador adscrito al área de Capital Humano de la Seduzac, a quien se le otorgó una plaza de tiempo completo Titular B, y Joaquín Basurto Ortega, trabajador de la dependencia, a quien se le asignó una plaza de tiempo completo Titular A.

Por su parte Jesús Sánchez Luévano, jefe en departamento de Capital Humano de la Seduzac, se hizo acreedor de una plaza de tiempo completo Titular C, al igual que Luís Humberto Aguilar Juárez, del departamento de Plazas Federalizadas, quien también recibió nombramiento de tiempo completo Titular C.

Asimismo, a María del Rosario Zamora López, subsecretaria administrativa, le fue otorgada una plaza de tiempo completo titular B en educación Normal, mientras que Allari Narim Romo Beltrán (hija del ex gobernador Arturo Romo Gutiérrez), coordinadora estatal del Programa Nacional de Inglés, fue favorecida con una plaza de tiempo completo Titular C en educación Normal.

Otra plaza homologada de tiempo completo Titular C se asignó a María Magdalena Hernández Morales, funcionaria de la Seduzac, y otra de tiempo completo Titular B a Alma Beatriz Madariaga Ávila, también funcionaria en esta dependencia.

Además, Juan Placencia Montes y Juan Manuel Rivera Mata, adscritos al departamento de Informática de la Seduzac, fueron beneficiados con plazas de tiempo completo titular C en educación Normal.

Por último, a Susana Robles Berumen, sub jefa de Registros y Controles de Recursos Humanos de la Seduzac, se le otorgó una plaza de tiempo completo Titular C, mientras que a Julio Monreal Martínez, titular de la Unidad para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) en Zacatecas se le otorgó una plaza de tiempo completo Titular A.

De acuerdo con el tabulador vigente, la plaza de Titular A en educación Normal percibe un salario anual neto de 394 mil 185 pesos; la Titular B, 475 mil 820 pesos; y la Titular C, 529 mil 245 pesos.