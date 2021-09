Presenta Morena iniciativa para crear Comisión Especial para investigar la Corrupción del Pasado en Zacatecas

Salón de Plenos de la Legislatura local ■ FOTO: FACEBOOK

El diputado local por Morena, Ernesto González Romo, ha presentado ante la 64 Legislatura una iniciativa para crear la Comisión Especial para Investigar la Corrupción del Pasado en Zacatecas, ya que al ser la entidad con pocos recursos y carencias, la corrupción en el manejo del patrimonio público, según constata en la iniciativa, es “un acto de traición al pueblo”, por lo que para combatirla se propone la creación de dicha comisión que de aprobarse, él presidiría.

Según el diputado, reconocido asesor de la senadora Soledad Luévano, la impunidad es el principal incentivo para que la corrupción siga floreciendo en Zacatecas, y las instancias encargadas de impartir justicia por complicidad o por ineptitud han fomentado esa impunidad. Asimismo, la impunidad ha fomentado que la cultura de la corrupción se considere un camino legítimo para que las personas incrementen su patrimonio. Por ello, asegura en su iniciativa, se requiere de un nuevo sistema político, y “la mejor manera de quitar el lodo es ponerlo a la luz, permitir que seque y caiga por su propio peso”.

González Romo expuso que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su artículo 164, que las Comisiones Especiales son aquellas que por disposición del Pleno, se integran para el conocimiento de hechos o situaciones que por su gravedad o importancia requieran de la acción de las autoridades competentes o de la resolución de la Legislatura.

Mientras que el artículo 165, señala que las Comisiones Especiales funcionarán en los términos constitucionales y legales, cuando así lo acuerde la Legislatura, y resolverán específicamente los asuntos que hayan motivado su integración y durarán el tiempo que el asunto requiera.

En ese sentido y por la importancia, la gravedad de la corrupción y de la impunidad que ha inundado las instituciones del estado, consideró que es necesario crear una comisión especial que investigue, informe y denuncie los actos de corrupción del pasado en Zacatecas, la cual estaría conformada por él como presidente, las diputadas María del Mar Ávila y Roxana del Refugio Muñoz como secretarias, y los legisladores José David González Hernández y Víctor Humberto de la Torre Delgado como secretarios.

De aprobarse, la Comisión Especial para Investigar la Corrupción del Pasado tendrá las facultades y atribuciones de solicitar información a cualquiera de las dependencias de la administración pública estatal y sus municipios, ya sean dependencias centralizadas, descentralizadas o autónomas, y dichas dependencias estarán obligadas a entregar la información solicitada y que se encuentre bajo su resguardo en un plazo máximo de siete días hábiles.

Asimismo, solicitar la comparecencia de funcionarios y ex funcionarios públicos para, en respeto a la garantía de audiencia y los principios de máxima transparencia, puedan exponer lo que a su derecho convenga sobre los asuntos que investigue esta Comisión; llevar a cabo visitas de verificación en cualquier instalación pública con el auxilio de la fuerza pública para recabar datos o indicios de sus investigaciones.

Firmar convenios con las autoridades fiscales, administrativas, investigadoras o judiciales para el resguardo de información confidencial; aplicar los medios de apremio establecidos en el Artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para asegurar la entrega de la información solicitada a las dependencias, la comparecencia de funcionarios y ex funcionarios y la ejecución de las visitas de verificación ordenadas por esta Comisión.

Solicitar peritajes a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, Investigaciones a los órganos de control interno y auditorías a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; emitir informes públicos sobre los resultados de sus investigaciones; y presentar demandas o denuncias ante las autoridades correspondientes para que se impongan sanciones a los delitos o faltas administrativas cometidos por funcionarios o ex funcionarios.

De igual forma, entre algunos de los objetivos de dicha comisión estarían: investigar las discrepancias en el patrimonio y los ingresos de funcionarios y ex funcionarios de la administración pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; investigar la contratación de aviadores en la administración pública del estado de Zacatecas y sus Municipios; investigar la contratación de obras públicas inexistentes; investigar la simulación de licitaciones y procedimientos de adjudicación.

Asimismo, investigar la compra de facturas falsas para comprobar gastos inexistentes; investigar la baja, venta o desincorporación del patrimonio estatal de bienes muebles e inmuebles; investigar la contratación de obras, bienes o servicios mediante sobornos o a precios por encima del mercado; investigar la contratación de obras, bienes o servicios a empresas propiedad de amigos, socios y familiares de servidores y ex servidores públicos.