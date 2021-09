David Monreal solicita a la Federación el respaldo y rescate financiero de Zacatecas

El gobernador se reunió con dirigentes magisteriales y les informó las condiciones que guardan las finanzas públicas del estado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Al reunirse con líderes sindicales del magisterio, el gobernador David Monreal Ávila les pidió orientar a la ciudadanía sobre la verdadera condición de quiebra y saqueo que gobiernos anteriores dejaron en Zacatecas, de ahí la imposibilidad de pagarles a los maestros su salario con recursos estatales, se informó en un comunicado.

El mandatario los exhortó a hacerles saber a las y los maestros y a la ciudadanía la verdadera condición de quiebra y saqueo que gobiernos anteriores dejaron en Zacatecas, de ahí la imposibilidad de pagar la nómina educativa con recurso estatal.

Los dirigentes magisteriales acordaron que sea el jefe del Ejecutivo quien encabece las gestiones en la Ciudad de México para lograr la federalización de la nómina educativa y, en consecuencia, garantizar el pago salarial de los maestros, acción de la que todos serán partícipes.

Al respecto, David Monreal reconoció que el quebranto y mal manejo de las finanzas heredadas por gobiernos pasados han generado movilizaciones auténticas, por lo que hizo un llamado a la unidad de la clase trabajadora, de los sindicatos y su gobierno para dar soluciones reales; en ese sentido, anunció que ya ha solicitado a la Federación el respaldo y rescate de Zacatecas.

Dio la certeza al magisterio zacatecano de que, en esta nueva gobernanza, encabeza su lucha y hará todo lo posible para que se les garantice el pago de su salario; sin embargo, les pidió su paciencia y confianza para, juntos, enarbolar la lucha.

A esta mesa de diálogo acudieron Gerardo García Murillo, secretario del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (Supdacobaez); Oscar Castruita Hernández, de la sección 58 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE); Alejandro Rivera Nieto, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gobierno del Estado de Zacatecas; César Santoyo, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias en el Estado de Zacatecas (SITTEZ); Marcelino Rodarte, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac; Adrián Cázares, en representación de jubilados y pensionados, por mencionar algunos de los cuales reconocieron el esfuerzo del gobernador.

“Lo vamos a resolver, yo no voy a mentir, mi lucha es sincera, es genuina, pero de una vez les digo: no seré tapadera de nadie, actuaré con transparencia”, enfatizó el gobernador.

Explicó que entre las gestiones inmediatas está la búsqueda de que se liberen 700 millones de pesos ya etiquetados, que permitan cumplir los compromisos salariales actuales y, a la vez, mudar la nómina educativa estatal, que asciende a 2 mil 500 millones de pesos, al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

El gobernador detalló que ya solicitó una audiencia en las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y está a la espera de una reunión para hacer los planteamientos y, así, no sólo los maestros puedan recibir el pago pendiente de su quincena, sino darles de manera histórica una certeza financiera.

David Monreal destacó que al magisterio lo une la causa y la lucha de muchos años, por lo que, insistió, no les va a fallar en su decisión de resolver de fondo el problema que padecen, derivado de que, en 2015, la administración estatal en turno no federalizó la nómina estatal y hoy aquí están las consecuencias, porque es imposible que el estado absorba los 2 mil 846 millones de pesos anuales de la nómina educativa.

“Vamos a lograr que se regularice y se ordene (la nómina magisterial), pero necesitamos que se identifique dónde está la ventanilla, porque a Zacatecas sólo lo dejaron en quiebra: yo no miento, yo no engaño, desde el día de la toma protesta adelanté que el estado estaba colapsado”, enfatizó.

Recordó que desde siempre ha manifestado su dolor por el indigno trato que gobiernos pasados le han dado a los maestros para cobrar su salario, por eso, hizo un llamado al magisterio para juntos buscar soluciones y, a la par, pidió no se dejen engañar, manipular, ni polarizar.

Asimismo, el gobernador reconoció el punto de acuerdo aprobado ayer en el Poder Legislativo de Zacatecas para, de manera urgente, asumir la gestión necesaria que permita encontrar una solución final.

Issstezac

Monreal Ávila también se refirió a la problemática financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), donde, destacó, se han dado muchos abusos, robos y saqueos y, por ende, se debe castigar a los responsables, pero también, encontrar una solución final que permita darle viabilidad al fondo de pensiones.

Recordó que en 2015 el Issstezac fue objeto de una reforma que, lejos de haberle dado un nuevo origen, sólo incrementó la cuota de aportación al doble, porque pasó del 6 al 12 por ciento en los cotizantes y del 12 al 24 en el patrón. Sin que a la fecha el recurso que recibe se destine al fondo de pensiones, sino que se va directamente al pago de pensionados y jubilados.