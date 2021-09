Miles de maestros se movilizan en una nueva jornada de lucha

■ “No pedimos que se nos regale nada, sino que exigimos un justo derecho”

15 mil maestros, personal de apoyo y jubilados y pensionados del sistema educativo estatal realizaron una jornada de protestas en la capital del estado, para exigir que el Gobierno estatal pague el salario que corresponde a la primera quincena de septiembre y la pensión de este mes. A pesar de la movilización masiva, no hubo respuesta del gobernador David Monreal Ávila y los sindicatos anunciaron nuevas acciones para llevar a cabo este miércoles.

La manifestación comenzó con una marcha que partió de dos puntos: el caballito de González Ortega y la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y ambos contingentes confluyeron en el Centro Histórico de Zacatecas.

Posteriormente se organizaron para realizar bloqueos en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y en carreteras federales de tal forma que el tráfico quedó interrumpido en los accesos sur y norte de la ciudad, a la altura de Bonito Pueblo y del Instituto Tecnológico de Zacatecas, respectivamente.

Los jubilados y pensionados permanecieron con el bloqueo del bulevar Adolfo López Mateos a la altura de la Plaza Bicentenario y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac); mientras que los agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas (Sittez) se trasladaron a las inmediaciones del ITZ para bloquear la carretera federal Guadalajara-Zacatecas.

Asimismo, los agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Sitez) bloquearon la carretera Zacatecas-Fresnillo y el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez) y la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon la carretera Zacatecas-San Luis Potosí y Aguascalientes, a la altura de Bonito Pueblo.

Esta protesta generó problemas de vialidad y tránsito en toda la ciudad e incluso en el bloqueo de la carretera Zacatecas-Guadalajara hubo momentos álgidos entre conductores y manifestantes.

La exigencia, durante la jornada de movilización, fue que el gobernador David Monreal Ávila solucione la problemática y pague el salario y pensiones a trabajadores y jubilados, ya que prácticamente hay una semana de retraso.

La movilización de los diferentes sindicatos inició alrededor de las 10 horas y finalizó poco antes de las 15 horas, cuando los dirigentes decidieron concentrarse en Plaza de Armas para analizar nuevas acciones, dado que hasta ese momento no hubo alguna respuesta ni acercamiento de parte del gobernador.

En conferencia de prensa, los dirigentes sindicales cuestionaron la actitud del gobernador, pues intentaron comunicarse vía telefónica con él y no hubo respuesta alguna, lo que evidenció su falta de disposición para atender la problemática.

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 34 del SNTE, expresó que, luego de la amplia manifestación de más de 15 mil personas “el gobierno que ha tomado posesión hace unos días, ha quedado mal con los trabajadores, con el magisterio zacatecano y con los trabajadores burócratas al no pagar lo que es su obligación y al no cumplir con su responsabilidad que es pagar los salarios de la primera quincena del mes”.

Aunado a ello, dijo que tampoco se ha dispersado el pago de la pensión a los jubilados del Issstezac, lo que representa un agravio al trabajo que realizaron durante gran parte de su vida; “por eso nos manifestamos aquí, no hay responsabilidad de terceros, es responsabilidad del gobierno del estado”.

Calificó como irresponsable la actitud del gobernador David Monreal Ávila, ya que “nos hemos encontrado con una administración ineficiente e inoperante. No pedimos que se nos regale nada, sino que exigimos un justo derecho”.

Sobre el discurso del gobernador de que no se ha podido pagar por irregularidades de la administración anterior, Castruita Pérez dijo que, entonces, finque responsabilidades, pero mientras tanto el pago del salario es una obligación del gobierno en funciones, el cual “tiene nombre y apellido: David Monreal”.

Refirió que intentó comunicarse con el mandatario, pero no hubo sensibilidad para brindar atención a los sindicatos a través de una mesa de diálogo, lo que evidenció falta de voluntad política de su parte.

Recordó que el problema financiero en el sistema educativo estatal no es nuevo y la nómina se desprendió de la Reforma Educativa, pero los gobiernos anteriores no lo han atendido con seriedad para realizar los trámites fiscales necesarios para que la Federación se haga cargo de ella.

“Señor gobernador, no se trata de discursos y no se trata de que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos. Lo que haces en la práctica, gobernador, es una falta de palabra y una falta de cumplimiento. Ya no estamos en campaña, estamos en un proceso en el que el Ejecutivo debe resolver los problemas de sus trabajadores”, enfatizó.

Castruita Pérez mencionó que ahora se avecina el problema de la segunda quincena de septiembre y también puede haber conflicto por el pago de las prestaciones de fin de año, por lo que exhortó a realizar las medidas necesarias para cumplir con los trabajadores.

Asimismo, informó que este miércoles los sindicatos seguirán con acciones “contundentes” para exigir el pago del salario, por lo que solicitó a los agremiados mantenerse atentos para participar en ellas.

Gerardo García Murillo, secretario general del Supdacobaez, opinó que es inadmisible que luego de varios días de iniciada esta administración, no se haya nombrado al secretario de Educación ni al secretario general de Gobierno y en consecuencia no hay gobernabilidad porque no hay quien atienda la problemática.

Ante esa situación, comentó que se replanteará la estrategia y acciones a seguir hasta lograr el pago del salario de los trabajadores, por lo que “la siguiente medida tendrá que ser más contundente”.

“Tenemos que pensar en aquellas estrategias que nos lleven, de una manera conjunta y contundente, a que el gobernador nos dé la cara, porque es el único en el gobierno que puede atendernos y él prometió que nos iba a acompañar, está dejando sola a la base trabajadora y al magisterio que le dio el triunfo en las elecciones”, expresó.