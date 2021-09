Exhorta 64 Legislatura al Ejecutivo a atender seguridad en Ermita de los Correa, en Jerez

Policías y militares vigilan la comunidad Ermita de los Correa. Foto: Andrés Sánchez

■ Plantean que se conforme un grupo operativo que mantenga una presencia permanente en la citada comunidad, para detener el desplazamiento forzado de personas

Diputados y diputadas de la 64 Legislatura del estado aprobaron en lo general y lo particular, por considerarlo un tema urgente, el exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública se conforme un grupo operativo que mantenga una presencia permanente en la comunidad Ermita de los Correa, municipio de Jerez, para detener el desplazamiento forzado de personas.

Esto luego de que el Punto de Acuerdo fuera propuesto ante los legisladores por la priísta María del Refugio Ávalos Márquez, quien además solicitó en su documento se exhorte a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para que asigne un Visitador Especial para dar seguimiento el desplazamiento forzado de personas en la comunidad mencionada.

En los últimos meses, aseveró la legisladora, el estado de Zacatecas se ha constituido como un foco rojo a nivel nacional, dados los índices de violencia que se han presentado debido al enfrentamiento entre diversos grupos delincuenciales, pues tan sólo en el pasado agosto se registraron 161 homicidios de carácter doloso. “Por si esto no fuera suficiente, al problema de los homicidios se le suma el día de hoy el desplazamiento forzado de personas en la comunidad Ermita de los Correa, en el municipio de Jerez, Zacatecas, debido a los altos índices de violencia que se presentan en esta región de nuestra entidad”.

No se trata de un tema menor, señaló, porque en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el desplazamiento forzado constituye una violación múltiple y continua a los derechos humanos, en razón de que las violaciones sufridas por las víctimas no cesan y persisten hasta que no se garantice la efectiva reparación del daño. Para ello, dijo, algunas entidades federativas han emitido leyes para prevenir y atender el desplazamiento forzado de personas, mientras que en el Congreso de la Unión se encuentra pendiente de aprobación un proyecto de iniciativa de Ley General relacionada con en este tema.

Mientras tanto, los habitantes de la comunidad de Ermita de los Correa, son, a decir de Ávalos Márquez, “el claro ejemplo de la existencia de este fenómeno” y de la necesidad de que las instituciones del estado emprendan acciones para garantizar la seguridad y la integridad de las personas que están siendo víctimas de la lucha entre los grupos de la delincuencia organizada.

“Por ende, no podemos ser omisos ante esta grave situación de inseguridad, es urgente que el Gobierno del Estado intervenga de manera contundente para salvaguardar el bienestar de las personas que residen en la comunidad de la Ermita, pues se trata de más de mil habitantes que están padeciendo los estragos de la violencia y se ven en la necesidad de abandonar sus hogares y con ello su trabajo, actividades personales y parte primordial de su vida”, concluyó.

Asimismo, se aprobó otra iniciativa de punto de acuerdo realizada por la fracción parlamentaria del PT, que hace un llamado a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que dé la instrucción de desplegar más efectivos la Guardia Nacional en el territorio zacatecano debido a la situación de emergencia que en estos momentos se vive en materia de seguridad.

En los últimos cinco años la violencia en la entidad, manifestada en la comisión de delitos, sobre todo los de alto impacto como el homicidio, se ha disparado incrementándose más de 270 por ciento.

Mientras tanto, la tasa de homicidios en el territorio estatal ha pasado también en un lustro de 17 a 64 casos por 100 mil habitantes, expusieron los legisladores.

En ese sentido y siendo la Guardia Nacional un pilar central para el combate al crimen y a la comisión de delitos, consideraron que es necesario que lleguen más elementos a la entidad para que se logre “una mejor estrategia de combate a la delincuencia y una mejor coordinación y refuerzo a nuestras fuerzas de seguridad estatales y municipales, las cuales hasta el momento se han visto rebasadas en capacidad de reacción y contención de los altos índices de criminalidad”.