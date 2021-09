Para las fuerzas patrióticas y progresistas es responsabilidad llevar a cabo la 4T: Figueroa

José Luis Figueroa Rangel, diputado local por el PT ■ FOTO: FACEBOOK

Según el diputado local por el PT, José Luis Figueroa Rangel, para las fuerzas “patrióticas y progresistas” representadas en la 64 Legislatura que acaba de iniciar actividades, es una responsabilidad llevar a cabo la Cuarta Transformación a todos los ámbitos de la sociedad zacatecana para iniciar así, cambios radicales en la estructura económica, política y social, y no permitir también, ni un solo hecho represivo más.

“A quienes nos tocó vivir la etapa represiva de los gobiernos neoliberales en el ámbito nacional y estatal, no podemos admitir en esta etapa ni un solo hecho represivo más. Esta soberanía debe ser garante del pueblo zacatecano; debe hacer valer la Constitución Política del estado y no debe permitir represión alguna, por el contrario, que por vez primera en la historia alce la voz para garantizar las libertades de manifestación, expresión, de prensa, la creencia; por tanto, el Estado laico debe ser respetado en Zacatecas, pero también debe de garantizar la seguridad humana y en caso de que se viole algunos de estos u otros derechos y garantías, alcemos la voz para reprobar y castigar a los responsables”.

En ese sentido, señaló el ex edil de Loreto, castigar la represión, por lo tanto, debe ser el principio ineludible de la 64 Legislatura si es que realmente quiere ser “honorable”, porque si garantiza los derechos, consideró, el pueblo zacatecano podrá exigir un gobierno honesto, austero, incorruptible.

Pero además, pidió que se tome en cuenta al Poder Legislativo para ejercer el presupuesto público en beneficio del desarrollo con bienestar social y se le consulte, además, en cuanto a concesiones a la minería a cielo abierto o en cuanto a la explotación de recursos hídricos.

“Estoy seguro que si cumplimos nuestros principios básicos de nuestra responsabilidad como mandatarios del pueblo, pero también como mandantes del ejecutivo, la 64 Legislatura no sólo será honorable, sino pasar a la historia con la frente en alto”, aseveró el diputado petista.

Finalmente, Figueroa Rangel reconoció que la situación es compleja para realizar la Cuarta Transformación, porque las adversidades y los graves problemas heredados de una etapa de más de tres décadas de política neoliberal llevaron al país a una mayor dependencia del extranjero y al empobrecimiento del pueblo y la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, no obstante, concluyó, la 4T avanza pero requiere que se cumplan las condiciones básicas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pues sólo el pueblo organizado puede salvar la nación.