Activistas colocaron un distintivo en el Monumento a la Madre, en la capital ■ FOTO: CORTESÍA CRISTELA TREJO

■ Colectivas celebraron que la SCJN declaró como inconstitucional la penalización del aborto

■ Exigen a la 64 Legislatura tomar acciones inmediatas con respecto al “retrógrado Código Penal para el estado”

“Las mujeres queremos ser madres sólo por voluntad, no por imposición de un contexto social desigual”, señalaron colectivas feministas del estado, que celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la penalización del aborto, aunque aseguran que continuarán exigiendo este derecho hasta que sea palpable y posible para todas las mujeres.

También, con base en este fallo, se “exige a la 64 Legislatura de Zacatecas tomar acciones inmediatas” con respecto al “(retrógrado) Código Penal para el Estado “, el cual en su artículo 311 establece que “se impondrán de cuatro meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurrieren estas cuatro circunstancias: Que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo; que éste sea fruto de una unión ilegítima, y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses de embarazo.

Faltando alguna de las circunstancias anteriores, la pena podrá ser aumentada hasta en un tanto más”.

En este tenor, lo sucedido en el pleno de la SCJN “es muy importante porque se convierte en un referente; se puede convertir esto en un referente nacional, independientemente de lo que marquen las leyes locales”, comentó Cristela Trejo, Ortiz, abogada y activista feminista.

Sin embargo, “eso no quiere decir que tengamos ya ganado todo”, lamentó; esto debido a que “seguramente habrá jueces que se rehusarán a seguir esta obligatoriedad y que se la tengamos que exigir por la parte defensora de una mujer que esté siendo sancionada o se esté haciendo un proceso judicial por esta causa”, expuso.

Aún así, es un criterio de alta relevancia, porque “nos da un cimiento para ir más aprisa’’ en la tendencia de despenalizar el aborto que ya seguía el país.

Más allá de lo ocurrido este martes, “con la descriminalización del aborto tiene que venir la despenalización y tiene que venir la legalización”, considerando que el aborto es un problema de salud pública, y se tendría que “establecer mecanismos para que el aborto sea gratuito, legal y seguro; se tiene también que sentar las bases de esa legalidad, para que las mujeres más vulnerables puedan acceder a abortos gratuitos y seguros”, exhortó.

La activista recordó que antes de este fallo, ya había apertura científica para este procedimiento médico, “porque al final de cuentas, si nosotros revisamos los criterios que expresan las y los ministros, pues son argumentos científicos, no son argumentos tradicionales ni basados en prejuicios; ni en la ignorancia biológica”, enfatizó Trejo.

En respuesta a los argumentos de “salvar las dos vidas”, la abogada explicó que se ha entendido a nivel doctrinal “que un embrión, que un feto, no es una persona y el derecho de la vida se entiende muy bien como la vida de las mujeres que puedan decidir, tienen autonomía personal y reproductiva para decidir en qué momento quieren ser madres o si quieren ser madres, independientemente de cualquier contexto, no solamente en el caso de la violación, no solamente en el caso de enfermedades que pongan en riesgo su vida o algo parecido”, declaró.

Por su parte, las integrantes de la Colectiva RRZ dijeron estar “bastante sorprendidas y bastante satisfechas con el resultado”, al ser “un avance bastante fuerte hacia el camino a conquistar todos los derechos de las mujeres”.

Además, afirmaron que la resolución de la Corte es “el resultado de muchísimas feministas que desde sus espacios han estado luchando para la despenalización y han estado, al mismo tiempo acompañando de manera clandestina abortos para que sean de forma segura”.

Tras el fallo, la colectiva espera que “se pueda avanzar a nivel estatal; nos deja con muchas esperanzas de que en un futuro bastante próximo pueda ser ley y que el Estado mexicano pueda garantizar la interrupción legal del embarazo”, concluyeron.