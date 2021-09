La transformación de México sigue en marcha con el gobierno de AMLO: David Monreal

David Monreal Ávila con el presidente López Obrador ■ FOTO: CORTESÍA

■ El gobernador electo destacó los resultados en el tercer año de gobierno gracias a la estrategia de combate a la corrupción y al impulso de los programas para el Bienestar

■ Garantizó que trabajará de la mano con el Gobierno de México para hacer realidad la Cuarta Transformación en Zacatecas

En el marco del tercer informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, subrayó que con el combate a la corrupción y el impulso de los programas para el Bienestar que atienden a los sectores más vulnerables, entre otras acciones fundamentales, se consolida la transformación del país y se dejan atrás las malas prácticas de las administraciones neoliberales que tanto afectaron al pueblo mexicano, se informó en un comunicado.

El gobernador electo destacó que los resultados del presidente López Obrador, tal como él lo dijo esta mañana desde el Palacio Nacional, “están para presumir”. Y es que con la fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad se han cumplido 98 de los 100 compromisos que hizo el mandatario al asumir el cargo en diciembre de 2018, quedando pendientes solo conocer toda la verdad de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la descentralización del gobierno federal.

De esa manera, se han cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de combustibles, al tiempo que se ha establecido una nueva política económica, basada en la moralidad, que ha permitido financiar programas sociales para el bienestar del pueblo, atender a “los de abajo”, los más pobres y marginados.

Gracias a ello, expresó Monreal Ávila, los apoyos para los adultos mayores, niños y jóvenes con discapacidad y estudiantes, así como la entrega de medicamentos gratuitos se elevaron a rango constitucional. Además, de que, en todo el país, 70 por ciento de los hogares forman parte de los programas de Bienestar, mientras que en el campo, los productores reciben recursos directos que contribuyen al bienestar de sus familias y a la soberanía alimentaria.

El gobernador electo refirió que se ha frenado la tendencia privatizadora que mantenían las administraciones de corte neoliberal, impulsándose una nueva política energética que atiende el consumo interno y reduce la importación de gasolina y otros energéticos. Con ello, se avanza en la modernización de las refinerías de Pemex, la creación del Gas Bienestar y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

Y lo más importante, consideró, es que se han sentado las bases de la transformación pues el gobierno federal no representa a una minoría, como los gobiernos de antes, sino a todos los mexicanos. Se conduce al país con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad; no hay fueros ni privilegios, tampoco hay tolerancia hacia la discriminación, el racismo y el clasismo. Ahora, agregó, se fortalecen los valores morales y culturales y se cuida el patrimonio del México.

En ese sentido, David Monreal Ávila manifestó que su gobierno, que inicia en 12 días, trabajará de la mano del presidente López Obrador, en aras de alinear las políticas públicas y multiplicar esfuerzos para hacer realidad la Cuarta Transformación en Zacatecas, mejorando las condiciones de bienestar de las familias que viven en todo el territorio estatal.

Agregó que su administración también se conducirá bajo la fórmula de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, a fin de que garantizar un gobierno estatal austero, republicano y transparente, en el que se fomente el buen uso de los recursos públicos, destinándolos a la obra pública, a la política social y a propiciar el crecimiento económico de la entidad.

De la misma manera, Monreal Ávila reconoció la gestión del presidente López Obrador ante la pandemia de Covid-19. Dijo que gracias a los programas sociales fue posible reactivar la economía y fortalecer el mercado interno, contribuyendo a que las familias más pobres cuenten con un ingreso para cubrir su alimentación y necesidades más básicas.

En tanto que gracias al Plan Nacional de Vacunación se llevó la vacuna a todos los rincones del país, inmunizándose, hasta la fecha, a 65 por ciento de la población y reduciendo los índices de letalidad y hospitalización, lo que es un logro muy importante pues representa un gran avance hacia la normalización de la actividad económica, educativa y social, puntualizó.