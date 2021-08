CNTE vuelve a bloquear el paso a AMLO en Chiapas

Tapachula, Chis. A su llegada a un acto que encabezó en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tapachula, Chiapas, este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido nuevamente por integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes le bloquearon el paso por poco más de diez minutos.

“El presidente de México no puede ser rehén de nadie”, subrayó el mandatario durante la inauguración de este nosocomio.

Conminó al magisterio chiapaneco a consultar con sus bases “si así se debe tratar” al presidente de México. “Yo le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, pero reflexionen bien, y repito, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y maestros de Chiapas”.

Luego que a su llegada, decenas de maestros que lo aguardaban entonaron “venceremos, venceremos”, el tabasqueño respondió: “Como les gustan las consignas a los de la CNTE y corean algunas, yo les digo que ni el Frena ni la CNTE detienen al presidente”.

Los docentes bloquearon el paso del presidente el viernes pasado para impedir que pudiera ofrecer su conferencia de prensa matutina que ofrecería en Tuxtla Gutiérrez. “Ayer también allá en Frontera Comalapa, y ahora aquí en Tapachula, y no pudieron detenernos”, sostuvo el jefe del ejecutivo.

Relató una anécdota en la que el cochero del carruaje del presidente Juárez, en su estancia en Chihuahua, intentó acelerar el paso para escapar de un posible grupo que los seguía, y que resultaron ser caballos. Entonces, Juárez exclamó: deténgase, el presidente de México no puede huir” y se detuvo el carruaje.

“El presidente de México no puede huir, el presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, agregó.

“Imagínense que me paran y yo firmo ahí cualquier compromiso en esas circunstancias. Pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política. Les digo a los de la CNTE de Chiapas que entiendan que esos no son los modos, no es así. Los hemos atendido y quiero que sepan los maestros y maestras de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y el nacional. Al contrario, los hemos apoyado como nunca: ya no hay maltrato a las maestras y maestros; no se impuso la llamada reforma educativa”.

También consideró que se trata de un asunto “meramente político”, que tiene que ver con una vanguardia y no con todos los maestros.

“Es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes, no los maestros, tienen diferencias con el gobernador “que no tenían con el gobernador anterior que se llevaban muy bien y que en una de esas se siguen llevando muy bien”.

Para dejar mal al gobernador, y aprovechando la presencia de la prensa nacional, ven la oportunidad de hacer actos de provocación, añadió.

Reiteró su llamado a consultar a las bases “porque se supone que es un movimiento democrático” y es la mayoría el que decide.

No obstante, recordó que cuando cuando “luchaba contra el régimen de corrupción”, en vez de ayudarlos, quemaban las urnas porque no estaban de acuerdo con la vía electoral y convocaba a no votar.

“Esto sucedió durante mucho tiempo, pero la gente al final entendió que ésta era la vía. Triunfa nuestro movimiento y ellos se quedan sin argumentos, y ahora tienen que repetir y repetir que somos iguales que los que estaban antes, porque si no, cómo justifican el que su actitud política no haya triunfado”, concluyó el mandatario.