Me retiro con la frente en alto y la conciencia tranquila: Tello

El gobernador Alejandro Tello con su esposa Cristina Rodríguez ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

■ Afirma que hizo mucho por Zacatecas, con muy pocos recursos

■ Señaló que nunca buscó intereses particulares, no tiene riquezas ni empresas generadas al amparo del gobierno

■ “No soy un hombre de escándalos ni abusos, no tengo prestanombres ni propiedades injustificadas”

■ “El control de la deuda, las tasas de interés a la baja, el gasto educativo en orden y el haber honrado en su totalidad los compromisos del estado hablan de nuestro actuar”

■ “Puedo informar con satisfacción que cumplí mi compromiso de no contraer un solo peso de deuda para Zacatecas”

■ Puntualiza que en materia de seguridad, “muchas veces los resultados no son los que quisiéramos; sin embargo, nunca claudicamos”

■ “Somos el gobierno que enfrentó la pandemia y no hubo un minuto que no fuese nuestra prioridad; muchos recursos se enfocaron a ello”

■ Aseveró que deja un legado importante para la entidad con el nuevo Impuesto de Remediación Ambiental

■ A la fecha, dijo que Gobierno del Estado ha ejecutado 3 mil 138 obras públicas y acciones en beneficio de la población, con una inversión superior a 5 mil 200 millones de pesos

En medio de protestas de trabajadores sindicalizados, el gobernador Alejandro Tello Cristerna rindió su quinto y último Informe de Gobierno, en el que realizó un recuento de los logros obtenidos a lo largo de su administración, destacando sobre todo el no endeudamiento del estado y por el contrario, el pago del adeudo existente y el aumento de la capacidad recaudatoria a pesar de la pandemia, aunque reconoció que en materia de seguridad lo que se hizo no fue suficiente, no obstante, señaló que se retira con “la frente en alto y la conciencia tranquila” de haber hecho mucho por Zacatecas, con muy pocos recursos.

“Mi carta de navegación siempre fue clara, está plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Adicionalmente, establecí como política y sello particular los principios de honestidad, transparencia, eficiencia y un trato humano donde imperó el respeto”, dijo en su mensaje transmitido con muchas deficiencias en un inicio, a través de sus redes sociales.

“Siempre he sido, y seré, un respetuoso del Estado de Derecho. Mi función era garantizarlo, e hice todo para que así fuera”, aseveró Tello Cristerna, quien dijo además, que en todo momento buscó impulsar políticas adecuadas y generar la gestión de recursos para mejorar las condiciones de vida de los zacatecanos, por lo que aseguró, entrega un estado con una nueva conformación y con logros y avances.

Zacatecas, aseguró el mandatario estatal, pasó de ser uno de los estados de menor recaudación propia a tener un crecimiento exponencial y colocarse como la entidad de mayor crecimiento porcentual en el país. “El control de la deuda, las tasas de interés a la baja, el gasto educativo en orden y el haber honrado en su totalidad los compromisos del estado hablan de nuestro actuar”, dijo Tello Cristerna.

Al respecto, informó que desde que asumió la gubernatura se propuso impulsar como ejes centrales de su gestión la transparencia, la disciplina financiera, la austeridad, la honestidad y la responsabilidad en todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para lo cual impulsó la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, para hacer más con menos y a mantener una “férrea disciplina financiera”, que permitiera generar ahorros en el gasto, y reorientar su aplicación hacia obras y acciones para beneficio de la población.

Prueba de ello, sustentó, es el hecho de que las evaluadoras Fitch & Ratings y HR Ratings hayan mantenido una buena calificación crediticia para Zacatecas, lo cual ha permitido mantener estables las tasas de interés que son de las más bajas en el mercado, y refleja el grado de confianza que siguen teniendo los inversionistas en la entidad.

“Al día de hoy, puedo informar con satisfacción que cumplí mi compromiso de no contraer un solo peso de deuda para Zacatecas y de hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un ejercicio permanente de mi quehacer como ciudadano y gobernador. Adicionalmente, hemos logrado reducir los compromisos ante instituciones financieras honrando cerca de 523 millones de pesos de capital y 3 mil 049 millones de pesos en accesorios”

“Terminamos con el desequilibrio que generaba el gasto educativo y aumentamos nuestra capacidad recaudatoria estatal en más de un 170 por ciento, pasando de 946 millones de pesos a más de 2 mil millones en cinco años”, informó también, para concluir dicho bloque recordando que por primera vez en la historia del estado, se instaló el Sistema Estatal de Evaluación para evaluar los programas y políticas públicas de su gobierno.

Seguridad: “los resultados

no son los que quisiéramos”

“Enfrentamos decididamente, y sin distingos, el gran reto de recuperar la tranquilidad en el estado; para ello, no escatimamos esfuerzos ni recursos. Muchas veces los resultados no son los que quisiéramos; sin embargo, nunca claudicamos”, refirió el jefe del Ejecutivo estatal al tratar uno de los temas más exigidos por la sociedad zacatecana.

De acuerdo con Tello Cristerna, la pugna entre grupos delincuenciales por el control de mercados y territorios ha representado “una lamentable tragedia para el país”, lo cual ha ocasionado que Zacatecas esté siendo lastimado con un gran cúmulo de homicidios dolosos. “Sabemos que nunca será suficiente el esfuerzo, mientras existan los hechos delictivos; sin embargo, la gran mayoría de los delitos han ido a la baja, no así el homicidio”, dijo. En este sentido, informó que la cifra de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado es mayor al 90 por ciento, situación que duele, pues son personas y vidas que se pierden.

La violencia y la inseguridad no sólo se combatió de manera frontal con policías, armamento e inteligencia, aseveró, porque también se generó la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, a través de la cual se implementaron programas de proximidad social, escuelas seguras, reinserción social, convivencia comunitaria y comunidades en Paz.

Asimismo y con una inversión de 15 millones de pesos, se construyó el Bachillerato General Militarizado y se dio vida al Bachillerato Policial; al día de hoy, precisó, ambos cuentan con una matrícula conjunta superior a los 734 jóvenes. Otra acción que se realizó fue el fortalecimiento del Estado de Fuerza, que hoy cuenta con más de 2 mil elementos. De ellos mil 217 efectivos de la Policía Estatal, 293 elementos de la Policía Vial y 493 custodios en los establecimientos penitenciarios.

“Uno de los mayores retos que tiene y tendrá nuestra entidad en los próximos años será el de terminar con la escalada de violencia derivada de vendettas y ajustes de cuentas, así como la intención de controlar el territorio por parte de los grupos del crimen organizado. Zacatecas necesita del compromiso total del Gobierno Federal, vía la Guardia Nacional, así como de las fuerzas armadas; de otra manera, los esfuerzos no serán suficientes”, advirtió.

Por otra parte, refirió que el robo de vehículos ha tenido, en estos cinco años, una disminución de un 24 por ciento, y la recuperación de los mismos presenta una cifra mayor al 95 por ciento. Mientras que otro delito como el abigeato ha ido a la baja también cada año, así como el robo a transeúntes que ha sido muy bajo en la presente administración, igual que las denuncias por motivo de robo a casa habitación, las cuales han disminuido en más de 50 por ciento.

El gobierno que enfrentó la pandemia

“Somos el gobierno que enfrentó la pandemia y no hubo un minuto que no fuese nuestra prioridad. Muchos recursos se enfocaron a ello y, aun sin cantar victoria, avanzamos para llegar a estar en estos momentos, con cerca de la mitad de la población objetivo ya vacunada”.

Ante la llegada de la pandemia de Covid-19, el gobierno de Zacatecas, aseguró el mandatario, se dio a la tarea de actuar de inmediato para contener su avance, privilegiando el cuidado de la salud y la vida de las personas, aunque reconoció que hubo momentos en que la situación parecía rebasar los esfuerzos, sin embargo, con el apoyo de la ciudadanía y “el titánico esfuerzo del personal médico y de la salud” se ha hecho todo para contener los contagios y los decesos.

Ante tal panorama, desde marzo de 2020, el Gobierno del Estado decidió enfrentar la situación con acciones integrales como el ajuste presupuestal aprobado por la 63 Legislatura del estado, orientado a reducir el gasto en actividades no prioritarias por un monto superior a los 360 millones de pesos.

La pandemia, dio a conocer, ocasionó la pérdida de más de 6 mil 900 empleos formales en Zacatecas, pero gracias a la unión de esfuerzos con los sectores productivos, al cierre de abril del año 2021, ya se habían recuperado la totalidad de los empleos perdidos y generado mil 916 nuevos empleos formales más.

Asimismo, se implementó el Plan Económico Emergente para Zacatecas, mismo que dio resultados positivos a través de los programas: estímulos para la Conservación de Empleos Formales, en beneficio de mil 423 empresas zacatecanas; estímulos para las Actividades Económicas Informales, con la entrega de monederos electrónicos a más de 2 mil personas con una bolsa superior a 11 millones de pesos; apoyo emergente para el Sector Artesanal, en apoyo a 100 artesanos por 1.5 millones de pesos; y a través del Fondo Plata Zacatecas, otorgamos 624 créditos por más de 207 millones de pesos.

Dentro del marco de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, que inició en Zacatecas en el mes de febrero, y en coordinación con el gobierno federal, se han aplicado más de 500 mil esquemas completos a personal Médico, maestros, adultos de 39 a 59 años y adultos mayores de 60 y más. De igual manera, se han aplicado 400 mil primeras dosis para adultos de 39 a 59 años, lo que equivale a una cobertura cercana al 45 por ciento de la población mayor de 18 años en el estado.

“Habilitamos y reconvertimos áreas en la Uneme de Urgencias de Guadalupe para actuar como unidad especial para atención de Covid, con 14 millones de pesos; así como la reconversión del Hospital de la Mujer de Fresnillo, que fue operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, fortalecimos el funcionamiento de las unidades médicas con Equipo Médico que fue proporcionado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con una inversión de 30 millones de pesos.

“Asumimos con determinación el reto de mejorar la calidad, la infraestructura y la atención que brinda el Gobierno del Estado en beneficio de la salud de todos los zacatecanos. Para ello, realizamos diversas obras y acciones que hoy están a la vista de todos en los 58 municipios, y que siguen cambiando para bien la vida de las familias, como es el caso de la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer Fresnillo, con una inversión superior a los 347 millones de pesos, mismo que atenderá a más de 235 mil mujeres del noroeste del estado”.

Adicionalmente, se realizaron cerca de 900 acciones de mantenimiento a casas y centros de salud, con una inversión que supera los 250 millones de pesos, y en mantenimiento de equipo, se llevaron a cabo más de 4 mil 500 acciones, con una inversión cercana a 300 millones de pesos, en beneficio de 685 mil personas, además de la inversión superior a 7 millones de pesos, para poner en marcha el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación tempranal (Ceredi), que permitirá brindar a las niñas y niños zacatecanos mayores oportunidades para su desarrollo.

Impuesto Ecológico,

legado importante

El mandatario estatal recordó que deja un legado importante para esta entidad con el nuevo Impuesto de Remediación Ambiental, que dará cientos de millones de pesos para la Hacienda Pública estatal y generará justicia para Zacatecas. Asimismo, destacó que logró terminar con el millonario déficit educativo que por décadas se arrastró y comprometía el actuar del estado con más de mil millones de pesos.

En materia de obra pública, Alejandro Tello informó que deja a Zacatecas importantes acciones que han mejorado la calidad de vida de las y los zacatecanos, además de atender sus demandas más sentidas, como el Hospital de la Mujer en Fresnillo y el de Sombrerete, el primero con una inversión de más de 347 millones de pesos y, el segundo con 95 millones de pesos.

Otro logro importante en obra pública, es el avance en la construcción de la carretera cuatro carriles Zacatecas-Aguascalientes, un compromiso asumido que hoy es una realidad en el tramo Ojocaliente-Luis Moya, y aunque aún se tienen kilómetros pendientes, deja las bases para continuar con esta importante ruta.

A la fecha, precisó, el Gobierno del Estado ha ejecutado 3 mil 138 obras públicas y acciones en beneficio de la población, con una inversión superior a 5 mil 200 millones de pesos. Entre las miles de obras, destacó la construcción de los pasos inferiores en la Calzada Solidaridad-Avenida Pedro Coronel y Avenida Pedro Coronel-Avenida México, en la capital zacatecana, con más de 214 millones de pesos.

Otro de los logros alcanzados en su administración es el combate a la pobreza, dijo el mandatario, al referir que, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en dos años, disminuyó la pobreza en Zacatecas en 3.5 por ciento. Esta acción, aseguró, es el resultado de las diferentes políticas para atender a la población más vulnerable desde el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Alejandro Tello dijo que la pandemia iniciada en marzo de 2020 puso prácticamente un alto a sus proyectos a realizar; sin embargo, primero era la salud y la vida de las personas, “así nos tocó vivir y gobernar, más lo hice con responsabilidad y honestidad, hicimos mucho con muy poco”, recalcó, pues dos de las grandes obras planeadas de su administración y que serían el sello de la misma quedaron truncas, como lo fue el proyecto de la Presa Milpillas y el llamado Plata Bus.

“Me retiro con la frente en alto

y la conciencia tranquila”

“Los cinco años de gobierno han transcurrido. Los resultados están a la vista de la sociedad, quien será finalmente la que juzgue y emita su opinión sobre el actuar de mi gobierno. Traté de hacerlo lo mejor posible, con las condiciones y herramientas a las que el momento en la historia me permitió acceder”.

“En un país en donde todo el tiempo se habla de corrupción y abusos por parte de los gobernantes y en donde lamentablemente mucho solo queda en discurso de honestidad y no en hechos fehacientes, en mi caso termino y me retiro con la frente en alto y con la conciencia tranquila, sabedor que finalmente a la gente no se le engaña y sabe muy bien quiénes éramos, quiénes somos y lo que hicimos”, enfatizó

Además, recalcó que siempre actúo con apego a la ley, nunca buscó intereses particulares, ni tiene riquezas ni empresas generadas al amparo del gobierno. “No soy un hombre de escándalos ni abusos, no tengo prestanombres ni propiedades injustificadas, mi actuar está a los ojos de todos (…) Me someto al escrutinio de la historia, nada vale tanto como la tranquilidad que da el bien actuar”, finalizó Tello Cristerna.