Advierte CNTE que acudirá a todos los actos de AMLO en Chiapas

Profesores de la Sección 7 se apostaron esta mañana frente a las instalaciones de la Séptima Región Militar, con sede en la capital del estado y bloquearon el acceso de AMLO. Foto tomada del Facebook de @CNTE7Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió que sus contingentes harán presencia en los actos que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de tres días por Chiapas que comenzó este viernes en Tuxtla Gutiérrez.

“En todos los puntos vamos a estar los contingentes de maestros haciéndole saber que nuestra decisión es que nos atienda y dialogue con nosotros”, afirmó el secretario de organización y representante ante la CNTE, Javier Saavedra Carrasco.

Cientos de profesores de la Sección 7 se apostaron esta mañana frente a las instalaciones de la Séptima Región Militar, con sede en la capital el estado, para tratar de hablar con el presidente y lo mantuvieron retenido en su camioneta durante dos horas, ante su negativa de atenderlos.

Saavedra Carrasco manifestó que después impedir que el presidente ingresara a la Séptima Región Militar, los maestros seguirán con las actividades programadas y acudirán a los actos programados en San Cristóbal, Comitán y Tapachula, ciudades que recorrerá López Obrador del viernes al domingo.

El dirigente comentó que cuando López Obrador llegó esta mañana a las instalaciones de la Séptima Región Militar, una comisión de docentes “se le acercó a través de los contactos de logística que trae para que hiciéramos el planteamiento de viva voz, pero el presidente bajó el cristal para decirnos que así no se negocia y que todo contacto que hagamos tendrá que ser con la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez”.

Agregó: “Ya nos hemos entrevistado con ella y dice que hará sus buenos oficios para que el presidente nos reciba. No hay una decisión de que nos va a recibir. Luego dijo (el presidente) que así no va a negociar con nosotros; nosotros dijimos que nos recibiera y se comprometiera con una fecha para que nos recibiera, pero no se comprometió. Subió el cristal y ahí se quedó”.