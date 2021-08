Aplazan para el 4 de octubre la audiencia de Anaya

A Ricardo Anaya le imputarán la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. Ante la falta de acceso a la carpeta de investigación y para garantizar el derecho a una defensa adecuada, el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó a solicitud de la defensa del panista Ricardo Anaya, posponer la audiencia en la que se le imputará la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para el próximo 4 de octubre.

Durante la audiencia que se realizó de manera virtual, el juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México estableció que quedó de manifiesto que, en efecto, Anaya no ha contado con acceso a la carpeta de investigación.

De esa manera, puntualizó, “toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas”, señaló el Consejo de la Judicatura Federal.

El panista participó en la audiencia de manera virtual, y al respecto el juez que conocerá de la causa señaló que que este tipo de diligencias deben efectuarse dentro de territorio nacional, es decir, los involucrados deben encontrarse en el país.

Durante la diligencia la Fiscalía General de la República (FGR) solo hizo mención de que los delitos de los que se acusa a Ricardo Anaya son operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Aún no se puede considerar como imputado al ex candidato presidencial panista, toda vez que la audiencia no llegó a la fase respectiva.