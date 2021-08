Secretario de Marina se disculpa por declaraciones contra el Poder Judicial

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante una conferencia presidencial. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, pidió disculpas “a quien se lo merezca”, por sus declaraciones del 21 mayo pasado donde afirmó que el enemigo está en el Poder Judicial.

Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el jefe de la Armada añadió que aún existen ciertos problemas para entender su trabajo en materia de seguridad pública.

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos Ministerios Públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo”, afirmó Ojeda Durán.

Por ello pidió tender puentes de comunicación para trabajar en coordinación con irrestricto respeto a la Constitución: “creo que es necesario para que nos entendamos, porque creo que es necesario que a través de esta plática que vamos a tener logremos entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”

A su vez Zaldívar advirtió que el fin no justifica los medios y que el combate a la delincuencia debe darse a través de los medios autorizados por la democracia.

Añadió “Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia. No importa lo grande que sean los desafíos”.

Por ello dijo, hay que avanzar juntos hacia un país de concordia y paz.

Ambos funcionarios inauguraron el primer taller institucional de actualización sobre el sistema de justicia penal, donde elementos de la Armada recibirán capacitación sobre temas como su actuación como primer respondiente en casos penales, derechos humanos y el marco jurídico de la acción de la Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.