Murió el camarada Eligio Meza Padilla

Ayer domingo 15 de agosto se conoció la triste noticia del fallecimiento del Dr. Eligio Meza Padilla, nacido en 1944 en Huejuquilla El Alto, Jalisco, protagonista importante en las luchas sociales, universitarias y políticas en Zacatecas desde la década de los años setenta. Militante del Partido Comunista Méxicano (PCM) asesoró política y juridicamente a muchos núcleos de campesinos en lucha por la tierra y, junto con el dirigente de ese partido, J. Encarnación-Chon- Castro participó con dirigentes sindicales y universitarios en la formación y primeras batallas del Frente Popular de Zacatecas. Participó destacadamente en los esfuerzos en favor de la reforma democrática de la UAZ y en el naciente sindicalismo universitario. También formó parte de la Tendencia Democrática en defensa de la UAZ cuando el golpe iniciado por la derecha el 10 de enero de 1977.

Para valorar la militancia del camarada Eligio, hay que recordar que el movimiento estudiantil de 1968 generó en todo el país un impulso grande al debate sobre un nuevo programa para cambiar a México, que se desarrollaba principalmente en el PCM. Todas las demandas estudiantiles tuvieron carácter democrático, no plantearon reivindicaciones escolares y enriquecieron la agenda política en el más amplio sentido del término. La dirigencia del PCM condujo al partido a participar en el movimiento con el mayor respeto y compromiso, no sólo porque en él participaba un grupo de dirigentes estudiantiles comunistas, sino también porque las demandas eran parte integrante del nuevo programa del PCM. La criminal represión del 2 de octubre y la del 10 de junio de 1971, confirmaron que la mayor tarea nacional era conquistar la libertad política integral de todos los ciudadanos. También tomó impulso el guerrillerismo en la izquierda, que discrepaba del programa democrático y, por otra parte, un amplio abanico de expresiones de la izquierda social. Esos frentes del debate ideologico también fueron atendidos por Eligio.

Cuando en 1976 el PAN no designó candidato a la Presidencia de la República debido a insuperables diferencias internas, el PCM presentó candidatos sin registro demandando reforma política, registro electoral y amnistía a los presos políticos. Hubo sólo dos candidatos: el oficial, López Portillo, y el opositor, Campa, pero éste carecía de registro. En esa lucha participó Eligio e ingresamos muchos al PCM. Como resultado, en 1977 se aprobó una nueva ley electoral. Las reformas que más destacaron son: la creación de un órgano electoral independiente y la integración de un tribunal electoral imparcial, un mecanismo de información inmediata de los resultados, el sistema de representación proporcional completa en todo el país y a todos los niveles, la simplificación del registro de partidos, así como candidaturas independientes.

El PCM tomó entonces un papel relevante porque estaba preparado para ello y porque el gobierno de López Portillo sabía que no tenía tanto sentido expedir una ley nueva sin que concurriera el Partido Comunista Mexicano. Acto seguido, el PCM se dirigió a varios partidos de izquierda con registro para proponerles la presentación de candidatos comunes en las elecciones de diputados federales de 1979 y a conformar una coalición con los demás. El planteamiento expresaba la continuidad de una clara política de unidad que iba a tomar mayores expresiones en lo sucesivo. Ratificó su registro y logró formar un grupo parlamentario con 19 legisladores. Fue el tercer partido por número de votos y de diputados. En ese proceso electoral, el PCM en Zacatecas postuló al camarada Eligio como candidato a diputado federal, correspondiendome desempeñar la función de coordinador de su campaña.

Durante buena parte de los meses siguientes, los señalamientos de que el PCM era oportunista, reformista, cómplice, vendido, etc, tiñeron el debate entre las izquierdas, principalmente en las universidades; nunca rehuimos la discusión, sino que la buscabamos como forma idónea de hacer avanzar el programa democrático. El XIX congreso del PCM se llevó a cabo el 9-15 de marzo de 1981, ya como partido legal y parlamentario. Ahí se expresó una minoría autodenominada “renovadores” cuya narrativa era que el partido actuaba solamente en “escenarios de opinión”, tales como la Cámara de Diputados, la prensa y los medios electrónicos que se habían abierto como parte de la nueva ley electoral, en lugar de avocarse a la acción de masas. Para incrementar su peso político la minoría “renovadora” propuso volver a la formulación de la dictadura del proletariado como objetivo del partido. El partido se mantuvo en la línea en la que se había ubicado desde años atrás, planteando por primera vez que las izquierdas podían unirse en un mismo partido orgánico para luchar por el poder. La unidad de la izquierda abarcaba todo su espectro y todos sus agrupamientos, formales e informales, incluyendo a quienes, como el cardenismo, se mantenían dentro del PRI. No había límites. Eso quizá era lo mas perturbador para no pocos militantes del PCM. Muchos de ellos decidieron abandonar su militancia partidista, pero no la lucha ideologica. Entre ellos el camarada Eligio, quien siempre mantuvo su pensamiento en el paradigma marxista.

Luego de fuertes debates, se realizó el XX congreso del PCM el 15-18 de octubre de 1981. Al final de la reunión, había desaparecido el PCM, fundado en 1919, por decisión democrática de sus integrantes, luego de lo cual iba a nacer el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Ya no era la lucha de un frente para buscar el reconocimiento electoral. Ahora, el PCM tenía registro propio, grupo parlamentario, candidatos registrados en todas partes, acceso a la radio y la televisión, interlocución con el gobierno y con la prensa, libertad de desplazamiento. El Partido se encontraba en una buena posición, pero al mismo tiempo, decidía disolverse. Ningún partido de este tipo lo había hecho hasta entonces en tales condiciones.