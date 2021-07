Privatizar la educación, motivo para juzgar a neoliberales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer durante la presentación de los Programas para el Bienestar en Ometepec, Guerrero. Foto cortesía Presidencia

Ayutla de los Libres, Gro. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una lección de la historia es que no se debe “zigzaguear”, por lo que advirtió que en el movimiento de transformación no debe haber “nada de corrimientos al centro”. Otros gobiernos usaron de pretexto que no alcanza el tiempo, por lo que, dijo, trabajar ocho horas en la oficina y descansar fines de semana no corresponde a este momento, en cambio, llamó a laborar 16 horas al día para alcanzar los objetivos planteados.

Además, cuestionó la privatización del sector educativo y el rechazo a estudiantes, y apuntó que “sólo por esa razón se debería juzgar a los gobernantes en el periodo neoliberal”.

Al continuar la gira de actividades del fin de semana en Guerrero, las cuales se realizan sin acceso a la ciudadanía por la veda electoral ligada a la consulta ciudadana del primero de agosto, el jefe del Ejecutivo realizó ayer por la tarde una revisión de programas de Bienestar en Ayutla de los Libres, a 130 kilómetros de la capital del estado.

Recordó que en este municipio se elaboró el plan de Ayutla para enfrentar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, 11 veces presidente de México, y a quien los conservadores le pidieron regresar del extranjero luego de dejar el país tras la venta de parte del territorio nacional, para buscar de nuevo la presidencia.

Tras recalcar que 10 años después los mismos conservadores fueron a buscar a Maximiliano, indicó que “una lección importante, una enseñanza mayor de nuestra historia es que no debe uno zigzaguear, no hay que actuar en la indefinición; en la política se tiene que representar algo y a alguien. Nosotros estamos representando una causa a favor de la justicia, estamos representando al pueblo, y debemos anclarnos en eso”. En seguida, exhortó: “Nada de corrimientos al centro, no, primero los pobres y esto tiene que ir acompañado de hacer lo mismo con el presupuesto público, que es dinero del pueblo; regresarle más a los pobres”.

Por la mañana, el mandatario encabezó una reunión para evaluar el avance del programa Sembrando Vida con parte de su gabinete de Bienestar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Costa Chica, en Ometepec.

En un mensaje frente a funcionarios federales y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, expuso, como compromisos en materia de salud, terminar los hospitales inconclusos, así “conseguir los médicos y especialistas que se requieren, porque ése es un problema. Sólo por esa razón se debería juzgar a los gobernantes en el periodo neoliberal, por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar, actualmente México no tiene el número de médicos y especialistas que se requiere”.

También agregó a la lista resolver el problema de abasto de medicamentos, sobre lo cual insistió que el próximo martes presentará un plan para lograrlo, y la basificación de 80 mil trabajadores del sector salud que se mantienen como eventuales.

Subrayó, además, que en sexenios anteriores no hubo un plan de desarrollo, y en cambio se aplicó lo que dictaron organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Ahora, detalló, el objetivo es tener menos programas pero con mayor alcance social. Los “programitas” de antes era más costosos y sólo se diluía el presupuesto. “Ahora son pocas las acciones pero muy profundas. Como ejemplo, explicó que el programa de pensión para adultos mayores abarca a todos, no es sólo para adultos mayores pobres, sino de carácter universal.