Cientos de personas arribaron al recinto legislativo ■ FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Trabajadores y jubilados se movilizaron para evitar que la 63 Legislatura discutiera y votara a favor de modificaciones a la Ley de Issstezac enviadas por el gobernador

Después de estar acumulándose en el cogote, primero unas y luego otras, para después formarse en la punta de la lengua, las palabras por fin decidieron salir con la fuerza y el rencor suficiente para sofocar el aire y disipar la neblina de la mañana: “¡el pueblo no va a permitir que se aprueben estas pinches reformas! ¡Ya estamos hasta la chingada de que hagan lo que quieran con nosotros y nuestros sueldos! ¡Ya no queremos chingaderas!”.

La manifestación verbal ataviada con el color de la impotencia y el coraje salió de la boca de un trabajador que cotiza en el Issstezac su futuro. Sus compañeros piden calma a los exabruptos violentos, pero muchos coinciden con el del habla y más cuando se encuentran frente a ellos cuatro diputados de la 63 Legislatura que se nota, apenas por encima de la mascarilla médica, desvían la mirada de quien los afrenta.

La mañana de este 14 de julio, neblinosa y quieta, pronto quebró su tranquilidad por el grito de lucha de los trabajadores de gobierno, pero también por los cláxones de las caravanas de graduación que se quedaron atoradas entre los callejones de la ciudad. Acudir al recinto legislativo era la empresa primordial. Defender el futuro de todos no concedía cortesías, el grito debería ser fuerte y evitar la posible discusión y aprobación de la llamada “Ley Tello” era la misión a cumplir.

El llamado lo hizo desde la noche del martes el líder magisterial, Marcelino Rodarte, pero también la diputada por Morena, Alma Dávila Luévano, quien desde finales de 2020 sometió ante el Pleno, una iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac construida en colaboración con la base trabajadora del Instituto, pero que ante el envío de una nueva firmada por el gobernador Alejandro Tello, pareciera, a decir de la legisladora, la suya fuera desplazada, por lo que llamó a la clase trabajadora a luchar por sus derechos.

Atendiendo a la convocatoria, desde temprana hora afiliados a distintos sindicatos como Sitez, Sutsemop, Supdacobaez y Sittez, se presentaron en el recinto legislativo y bloquearon la calle Fernando Villalpando en repudio a la pretensión, según trascendió, de los diputados por aprobar la Ley en una mañana en la que el clima sirvió como marco perfecto para hacer aún más opaca la discusión.

“No somos uno, no somos dos, somos todos a una sola voz”, fue una de las consignas constantes de los trabajadores estatales. Muchas palabras se acumulaban en cada uno, pero la jerarquía del encono fue quien las dictaba y los más avezados pedían el micrófono para dar mensajes y llamar a la lucha, mientras otros preferían emitirlas como susurros o mera plática en la explanada del congreso.

Al micrófono, Adrián Cázares, líder de los jubilados, señaló que “los traidores de los diputados” intentaban dar un albazo en complacencia de los líderes institucionales de los sindicatos que históricamente han sido comparsa de la Junta Directiva y de los gobernadores en turno, por lo que también han llevado a la crisis al Issstezac.

De tal manera, que el líder de los jubilados planteó dos acciones centrales: “impedir a toda costa que sigan reunidos los diputados y acuerden; y la segunda, echar abajo la propuesta de Tello”, para que esto permita pensar y aprobar una ley que represente los intereses y no viole los derechos adquiridos por los trabajadores, dijo.

“El Congreso ya sintió la presión social. Esta es la primera vez donde de manera espontánea y también organizada, están los trabajadores, los jubilados y la sociedad. ¡Hasta la victoria siempre!”, lanzó.

En el contingente reinaba la confusión, pues también se hablaba de sedes alternas que utilizarían los diputados a fin de sesionar. Lugares como el auditorio del Poder Judicial en Ciudad Administrativa o el auditorio del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”, sonaron. Y es que un día antes, se señaló que en la sesión programada para el miércoles, en el inicio de un periodo extraordinario se leería una “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan, diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas”, no obstante en la orden del día de tres sesiones programas, el punto ya no volvió a aparecer.

“Yo creo que usarnos como papel higiénico ya fue suficiente”, espetó una trabajadora al micrófono, mientras a algunos metros de ella, otra conminaba a sus compañeros a marchar al Poder Judicial, lugar acostumbrado de los “albazos” legislativos, para que “no nos hagan pendejos” y les madrugaran con la aprobación. Las palabras que se agolpaban con ira en el cogote seguían saliendo mientras un contingente se dirigía ya a bloquear los dos carriles del bulevar metropolitano. Posición estratégica.

Al lugar de la manifestación se presentaron los diputados Jesús Padilla, José Dolores Escareño, Héctor Menchaca y la diputada Mónica Borrego Estrada, de las fracciones parlamentarias de Morena, PT y Partido Nueva Alianza, quienes aclararon al contingente que no existía para la sesión programada ningún análisis de la iniciativa de reforma a la Ley. “Están mal informados, les he dicho a los líderes que no los traigan con mentiras”, les dijo el diputado Héctor Menchaca.

Pero enojo no menguó. De entre el contingente unos ojos se asomaron para pedir la palabra. Otro maestro: “No tenemos un sueldo grandioso como el que ustedes tienen; tienen un salario afortunadamente que les permite tener a su familia estable, pero qué nos depara a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos con este sueldo que tenemos. Con qué cara mirarán a sus hijos después de decir hundimos más al pueblo zacatecano. Si hay necesidad de ir más allá, ahí traigo un hacha para destruir esa puerta. Por qué diputados, porque no miran al pueblo si ustedes emanaron del pueblo”. Palabras enrabiadas, que recibieron el aplauso de sus compañeros. La lucha continúa.