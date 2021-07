Los inicios de la Escuela de Música de la UAZ, breves de la historia 2 (parte 1/2)

En la publicación anterior se estableció el año de 1984 como el punto de partida en el proceso de creación de la Escuela de Música (EM) en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aunque no encontramos documentación como evidencia todo hace suponer que el inicio de las gestiones se remonta al año de 1982. La Comisión promotora presentó al H. Consejo Universitario (HCU) un documento para apoyar su petición en el que se abordan los siguientes aspectos a manera de justificación.

La música en la sociedad. Se planteaba que en el país existían concepciones muy arraigadas que desvirtuaban la profesión musical, prevalecía la idea de que su única finalidad era la de divertir y entretener; incluso raramente se consideraba al músico como profesional. Sin embargo se aseveraba que la educación musical del pueblo, como objetivo, se alcanzaría mediante la formación de músicos que llevaran a las comunidades todo lo valioso de una inagotable producción artístico-musical. Otro de los puntos que se argumentaba era que, aun cuando existían instituciones enfocadas a la difusión de la música de calidad, al examinar el mercado musical, era palpable la desconexión entre los proyectos de difusión y el público. Se partía de una preparación previa y de que se contaba con los medios para escuchar buena música, no obstante no se estaba atendiendo a la educación musical básica. Consecuentemente el público estaba lejos de tener un criterio sólido acerca de la música que escuchaba, por lo que no se podía hablar de la existencia de un público amplio y capacitado para exigir por ejemplo, una programación musical que coadyuvara a su progreso intelectual.

Se enfatizó una deficiente educación musical a nivel general, atribuido a la incompleta instrucción musical en el Sistema Educativo Nacional (Primaria y Secundaria) ante la falta de maestros preparados, metodologías o libros de textos por mencionar algunos. En lo que respecta a la educación musical profesional, se hablaba de escuelas profesionales de música que debían bajan su nivel y enfocarse en subsanar las deficiencias en la preparación de los estudiantes, retardando con ello la educación profesional. A manera de conclusión se enfatizó que no existía el suficiente efecto por el arte musical, ni mucho menos se impulsaba ampliamente el logro de profesionistas.

La música en Zacatecas. Se bosquejó una breve reseña histórica de la evolución de la música en el estado y se trazó un panorama de la música en aspectos como: nivel cultural-musical, formación docente y cobertura. La cultura musical zacatecana se inició tardíamente, su auge en la región fue durante la independencia (1810-1821). A partir del gobierno de Francisco García Salinas la música acelero su evolución. En 1845 llegó a Zacatecas el maestro Joaquín Luna y fundo la primera academia de música. En 1856 el Gobierno instituyo en el Instituto Literario (hoy UAZ) dirigido entonces por José María Castro, una cátedra de música bajo la dirección del maestro Francisco Morales. Con estas acciones se establecieron las bases del progreso artístico de la entidad.

Genaro Codina y Fernando Villalpando se formaron y cristalizaron su obra musical en tierra zacatecana. Codina se hizo famoso por la composición de la “Marcha de Zacatecas”, el maestro Villalpando, fue un músico profesional. Ambos compositores contribuyeron de manera significativa al enriquecimiento musical del estado. Villalpando junto con Jesús Alejandrí fundo en 1874, la Academia Musical Zacatecana y seis años más tarde la organización “Propaganda Musical”; también estuvo al frente de la Banda Municipal, dirigía desde piezas sencillas y bailables, hasta música de Wagner y Beethoven por mencionar. En este proceso existieron músicos zacatecanos de renombre, incluso cantantes como las sopranos Lupe Medina de Ortega originaria de Chalchihuites y Esperanza Quezada de Franco, de Nochistlán; Félix González, Julio Escobedo, César Quirarte Ruíz y Ramón Saucedo Ruíz; el destacado violonchelista Domingo González, el fogotista Alfredo A. Bonilla que fue considerado el mejor instrumentalista de México en su especialidad.

Otros músicos zacatecanos que destacaron internacionalmente fueron Ramón Cardona y el compositor Candelario Huízar; el primero fue el único mexicano que logró ser catedrático en un conservatorio europeo. Quien destaca como digno representante de Zacatecas es el maestro Manuel M. Ponce, nacido en Fresnillo el 8 de diciembre de 1882. A lo largo de su fecunda carrera fue compositor, intérprete, director de orquesta, pedagogo, musicólogo, investigador del folklore, crítico musical, conferencista y autor de abundantes escritos en lo que se manifiestan sus conocimientos acerca de la música de nuestro tiempo.

En contraste, en nuestros días es evidente el descenso en el nivel cultural-musical en nuestra entidad. Solo un grupo de música culta ha permanecido por varios años, la Orquesta de Cámara de la UAZ y recientemente se ha formado la Camerata Universitaria, existe un grupo de Jazz de reciente creación, hay un grupo que se dedica a difundir la música folklórica. Destaca la Banda de Música del Gobierno del Estado, y tres grupos de música coral. Por otra parte los medios de comunicación locales escasamente dedican espacio a la difusión de la buena música. En cuanto a la formación de músicos en el Estado, son las mismas organizaciones musicales las que se han improvisado como escuelas, la educación así recibida presenta serias deficiencias, por lo general no se atienden aspectos esenciales de la teoría musical, composición y dirección, ni se pretende formar el gusto estético-musical. Aparte de las formas de aprendizaje señaladas, se mencionó la empírica, que por lo general resultaba en una preparación incompleta, que en ocasiones descubría músicos excepcionales.

La educación musical que se importe en las escuelas en el estado a todos los niveles es vista con desdén, el número de maestros resulta por demás insuficiente para atender la grande población estudiantil, por ejemplo en el caso del Centro de Enseñanza y Cuidado Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CECIUAZ) solo hay un maestro de medio tiempo para atender a 200 niños de maternal, primero, segundo y tercero de Jardín de niños; en la Secundaria de la misma Universidad sólo hay un maestro de música de medio tiempo para atender a 360 alumnos. El panorama fuera de la UAZ es semejante. En cuanto al nivel de los profesores de música, son muy pocos los que han cursado total o parcialmente una licenciatura en música en el Conservatorio Nacional o instituciones similares.

