Intenta México que EU reabra la frontera tras vacunación en BC

Durante la vacunación en Tijuana, Baja California. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El gobierno de la República negocia con su contraparte estadunidense la apertura parcial de la frontera común, a partir de una reclasificación de actividades consideradas esenciales.

México argumenta que la mayor parte de la población de California y Baja California ya tiene la vacuna anti-Covid, de ahí la intención de nuestro país de modificar criterios para abrir a ciertos cruces de personas y mercancías, de acuerdo con información expuesta en la reunión del lunes pasado entre el presidente López Obrador y senadores de Estados Unidos, tanto del partido Republicano como del Demócrata.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que las restricciones fronterizas impuestas por Estados Unidos son de carácter sanitario.

“Entonces, estamos trabajando con DHS (Department of Homeland Security) y le pedimos su apoyo a los senadores, respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera porque consideren que por razones sanitarias no se pueden hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y qué se entiende por actividad esencial. En eso estamos ahorita”, comentó en Palacio Nacional.

Ebrard informó de la integración de un grupo de trabajo para analizar esa iniciativa porque el impacto (del cierre al tránsito fronterizo) “ha sido muy grande y ya no habría razón (para mantenerla): por ejemplo, Tijuana y San Diego tienen el mismo nivel de vacunación al día de hoy, ¿cuál sería la razón entonces de mantener o prolongar innecesariamente esa restricción a las actividades?”, planteó.

Otra cosa que hemos propuesto, añadió, “es que no tiene que ser toda la frontera, puede hacerse por ciudad dependiendo del avance que se tenga en cada urbe”.

López Obrador habló a los senadores sobre la importancia de “abrir por completo la frontera lo más pronto posible”, al tiempo de agradecer la donación a México de 1.3 millones de vacunas de la marca Johnson & Johnson, aplicadas en su mayoría a adultos de Baja California.

“Hay interés de parte de ellos en este asunto, es un interés mutuo, hubo coincidencias”, declaró el Presidente durante esta semana.Dijo que prioriza el abasto a entidades donde se encuentran los polos turísticos más importantes, y se refuerza la aplicación del biológico en Chiapas, que tenía el martes el menor porcentaje de población vacunada (18 por ciento, contra 79 por ciento en Baja California).

Señaló que a partir de los embarques recibidos de manera periódica y las dosis envasadas en nuestro país (de AstraZeneca y CanSino) “tenemos garantizado el abasto, no vamos a tener problema”. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce ésas y otras marcas, salvo las utilizadas en su territorio; es por ello que en el resto de municipios colindantes con el vecino país se deberá aplicar el producto de Pfizer.

En el más reciente reporte de la vacunación fronteriza, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, responsable de este plan especial, recalcó la meta de vacunar a los adultos residentes en 45 municipios de la frontera norte.

Una vez concluida la oferta en Baja California siguieron con Sonora y hoy se esperaba concluir con los ayuntamientos limítrofes de Chihuahua, aunque se dejaría para la semana del 12 al 17 de julio la aplicación en Ciudad Juárez. Luego vendrá Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a fin de terminar la protección en los 45 municipios referidos los primeros días de agosto.