Entre 2015 y 2019 directivos del Issstezac no incorporaron mil 55 mdp al Fideicomiso del Fondo de Pensiones

El Issstezac fue fiscalizado y se encontraron varias observaciones ■ foto: la jornada zacatecas

Son datos del Informe Específico sobre la Revisión al Instituto realizado por la Auditoría Superior del Estado

La ley estableció que 30% de las cuotas y aportaciones de los trabajadores debía ser destinado al fideicomiso y el 70% restante al gasto operativo; no se cumplió

La justificación para no incorporar estos importes al fideicomiso es la falta de liquidez, pero “no se encuentra legalmente sustentada”, refiere el ente fiscalizador

De acuerdo con el Informe Específico sobre la Revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre 2015 y 2019 no se incorporó la cantidad de mil 55 millones 601 mil pesos al Fideicomiso del Fondo de Pensiones, por lo que sugiere fincar responsabilidades por daños al erario público.

El Fideicomiso del Fondo de Pensiones se instituyó en la reforma a la Ley del Issstezac del 2015 con el objetivo de garantizar el recurso necesario para jubilaciones y pensiones y préstamos personales.

La ley estableció que el 30 por ciento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores debía ser destinado al fideicomiso y, el 70 por ciento restante, al gasto operativo del instituto. Sin embargo, esto se incumplió, pues ese recurso no se enteró al fondo.

“Derivado del análisis a la información presentada por el Instituto, se pudo verificar que el monto total de mil 55 millones 601 mil 576 pesos no fue incorporado al capital del Fideicomiso”, expone la auditoría.

Al respecto, la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en el Capítulo del Fideicomiso Fondo de Pensiones, en el que se establece qué conceptos son los que integrarán este Fondo, estipula que el 30 por ciento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores para fortalecer el fideicomiso.

En ese sentido, la cantidad referida de más de mil millones de pesos corresponde al 30 por ciento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores entre 2015 y 2019, pero en ese periodo el recurso no se enteró al fideicomiso.

El argumento del Issstezac a esta situación fue; “nos permitimos informar que ha resultado imposible para las finanzas institucionales, incorporar estos importes al Fideicomiso Fondo de Pensiones, debido principalmente a la falta de liquidez que se ha presentado por el déficit generado. Aunado a lo anterior, los lineamientos fijados en el contrato del Fideicomiso Fondo de Pensiones hacen que por cada retiro que efectuemos, se tenga que realizar un acta de Comité Técnico, mismo que por los tiempos marcados es imposible que se pueda generar tanto el depósito como el retiro en el mismo día”.

Sin embargo, la ASE dictaminó que “de los argumentos vertidos por la entidad fiscalizada respecto a la justificación para no incorporar estos importes al Fideicomiso Fondo de Pensiones, el cual a su decir se debe a la falta de liquidez que se ha presentado por el déficit generado, se desprende que la Ley del Issstezac no prevé alguna circunstancia para omitir esta incorporación, por lo que aun cuando la falta de liquidez fuera justificación suficiente, esta no se encuentra legalmente sustentada”.

Es decir, la auditoría señaló que los recursos debieron incorporarse al Fideicomiso y, en observancia del artículo 134 de la propia Ley del Issstezac, debieron utilizarse para el pago de pensiones a los derechohabientes y el otorgamiento de préstamos a corto y mediano plazos.

Además, el mismo artículo señala que la Junta Directiva y el Director General no podrían acordar que los recursos del Fideicomiso Fondo de Pensiones fueran utilizados para sufragar necesidades de gasto operativo del Issstezac.

“Derivado de lo anterior se observa la omisión de las incorporaciones al capital del Fideicomiso Fondo de Pensiones en los plazos y montos señalados, lo que afectó también la percepción de los rendimientos que el incremento pudo representar. Aunado a lo anterior, del análisis a la información presentada por la entidad fiscalizada se puede apreciar el decremento del capital del Fideicomiso, el cual se ha ido consumiendo”.

La ASE expone que, durante el proceso de solventación de Resultados y Observaciones Preliminares Notificados, el Issstezac presentó argumentos, documentos y justificaciones tendientes a desvirtuar la observación determinada por la auditoría.

En consecuencia, “se reitera que conforme al análisis de los documentos y manifestaciones presentados mediante Oficio REF: DG/146/2020 de fecha 13 de abril de 2020, no se desvirtuó la observación ni recomendación emitidas por el órgano fiscalizador, por el contrario, presentan una serie de justificaciones de los motivos por los que resulta imposible dar cumplimiento a la disposición legal establecida en el artículo 132 de la Ley del Issstezac, como el ser un problema técnico que se registra en el Instituto desde el año 2014; el que el monto actual recaudado por cuotas y aportaciones se aproxima en demasía al necesario para cumplir con las obligaciones referentes a pensiones, nómina y gasto de operación del Instituto, el que existan obligaciones pendientes de cubrir con proveedores y autoridades fiscales”.

Agrega que el Instituto argumentó la imposibilidad para llevar a cabo el cumplimiento de la norma, y haberlo manifestado ante la Junta Directiva de la Sesión Extraordinaria 036/2019 celebrado el 30 de abril de 2019, sin embargo, la norma no ha sido modificada y no se documenta el haber realizado gestiones para que la misma se adecúe conforme a la realidad del Issstezac.

Además, la auditoría señala que la Ley del Issstezac no prevé alguna circunstancia para omitir la incorporación del 30 por ciento de cuotas y aportaciones al Fideicomiso Fondo de Pensiones, “por lo que aun cuando la falta de liquidez fuera justificación suficiente, esta no se encuentra legalmente sustentada”.

También subraya que los recursos debieron incorporarse al Fideicomiso, debieron utilizarse para el pago de pensiones a los derechohabientes y el otorgamiento de préstamos a corto y mediano plazos y que la Junta Directiva y el Director General no podrán acordar que los recursos del Fideicomiso Fondo de Pensiones fueran utilizados para sufragar necesidades de gasto operativo del Issstezac.

Entre las acciones a promover que determinó la auditoría está el Fincamiento de Responsabilidades por Faltas Administrativas por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al erario público del Issstezac, derivado de que el monto total de mil 55 millones 601 mil 576 pesos no fue incorporado al capital del Fideicomiso Fondo de Pensiones, el cual corresponde al 30 por ciento de recaudación de cuotas y aportaciones de los ejercicios 2015 al 2019.