Matan a David Díaz, opositor a termoeléctrica en Colima

El activista David Díaz Valdez durante un recorrido en una localidad del municipio de Manzanillo, en 2019. El luchador social también fue fundador de Morena en ese municipio. Foto tomada de la cuenta de Facebook de Díaz Valdez

Colima, Col. El activista David Díaz Valdez fue asesinado a balazos después de bajar de su vehículo en la delegación de Salahua, municipio de Manzanillo. Díaz Valdez denunció por años la contaminación de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, que afecta a la población de la comunidad de Campos desde la década de los 90.

El 21 de junio Díaz Valdez había salido de prisión después de ser acusado de despojo y daño a propiedad ajena. El activista estuvo encarcelado nueve meses y un juez lo liberó al no comprobarse los delitos que se le imputaron.

Según informes de la policía de Manzanillo, Díaz Valdez, fundador de Morena en ese municipio, fue acribillado la tarde del viernes por dos personas que llegaron en una motocicleta hasta su vehículo en Salahua.

Personal de la Cruz Roja llegó al lugar para comprobar que la víctima ya no presentaba signos vitales y fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se hizo cargo del cuerpo e inició con las investigaciones correspondientes.

Después de ingresar a prisión, Díaz Valdés difundió un mensaje en el que responsabilizó al gobernador priísta, José Ignacio Peralta, de su seguridad dentro del penal, así como al fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y al magistrado de Manzanillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

“Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida en este penal; si llegara a morir aquí, el estado es el responsable”, señaló.

El viernes anterior, minutos después del crimen, un hijo del activista realizó una trasmisión por Facebook en la que después de informar que su padre había sido asesinado, comentó: “Lo mandaron asesinar, ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas y como no lo podían callar lo mataron, (pero) ya sabemos quién fue: el gobierno, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con el narcotráfico, los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos trabajado legalmente y ya sabíamos que lo iban a asesinar”.

Añadió que su padre murió en pie de lucha, aunque “ya sabía que lo podían matar, pero fue asesinado por la espalda cobardemente”.

En septiembre de 2020, la diputada federal por Colima, Claudia Yañez Centeno, ex militante de Morena, dio a conocer denuncias de pescadores de la región, quienes expusieron que el agua contaminada de la termoeléctrica estaba afectando flora y fauna marinas de laguna de Cuyutlán, lo que se ve agravado por la contaminación de esa misma planta, cuyas emisiones al ambiente generan problemas de salud a los habitantes de pueblos vecinos, con afectaciones respiratorias y cáncer en la piel”, añadió.

La termoeléctrica de Manzanillo genera cerca de 2 mil 700 megavatios de energía eléctrica para 13 estados de la República. Tras su reconversión de uso de combustible, que pasó de combustóleo a gas natural, se proyectó generar cero emisiones contaminantes.

Sin embargo, el gobernador Ignacio Peralta, en declaraciones para la prensa en 2018, precisó que aún operaba con combustóleo debido a la oferta y demanda de gas natural.