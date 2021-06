Ebrard, enfocado en SRE; la sucesión presidencial “está muy lejos”

El canciller Marcelo Ebrard; el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Mexico, Ahmed Almenhali; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado; la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, durante el anuncio oficial del Pabellón de México en Expo 2020 en Dubai, el 17 de junio del 2021. Foto La Jornada

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón no se distrae con 2024. Se dice enfocado en su actual encomienda, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y para él, la sucesión presidencial “está muy lejos”.

“Me estoy estoy concentrando en mi trabajo, para mí ese tema está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede, no me anima o no es lo que guía mis tareas”.

El funcionario fue entrevistado al término de la presentación del pabellón que México tendrá en la Expo 2020 Dubai.

En ese espacio, se le preguntó si ve afectadas “sus aspiraciones” rumbo a 2024 por el trágico accidente en la Línea 12 del Metro –construida durante su administración al frente del gobierno de la Ciudad de México— y el informe preliminar presentado ayer por la empresa noruega DNV, que apunta a que el percance se debió a “una falla estructural asociada a cuando menos seis deficiencias en el proceso constructivo”.

El canciller negó que esa fecha distraiga sus actividades y aseveró cumplir con su actual encargo. “Siempre me dicen que tengo esa aspiración (presidencial), y que es lo que explica mis acciones. Pero como lo acabamos de ver ahorita, lo que trato de ser y he sido, es un servidor público eficaz y eficiente, esa es mi tarea. Ya el 2024 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda”.

Remarcó que las consideraciones que dio a conocer ayer a propósito del primer informe preliminar de la empresa DNV sobre el colapso, es lo que a él corresponde informar. “Cómo se hizo esta obra, es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos, habrá que ver qué dicen al respecto a algo que es preliminar. Vamos a ver como evoluciona la información”.

Indicó que como parte de los cuerpos colegiados que se conformaron para la edificación y verificación de la obra hubo supervisores, empresas constructoras y certificadores. “Ahí (en su documento difundid ayer) hice una síntesis de todos los que participan y habrá que ver qué tienen que decir”.

Señaló que aún no ha sido convocado por la fiscalía de la ciudad de México para declarar al respecto del accidente, que dejó 26 muertos y decenas de heridos, y reiteró que está dispuesto a acudir en cuando se le requiera. “Aquí estoy”.