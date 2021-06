Apuntes y conceptos para el renacimiento del Municipio

Mucho hemos comentado en este espacio, que el municipio es el primer vínculo con la sociedad. El municipio es la institución y el nivel de gobierno más cercano a la gente porqué es él donde recaen los principales problemas de la comunidad.

El municipio está facultado y obligado a brindar servicios públicos tales como agua potable, alumbrado, pavimentación, seguridad pública preventiva, recolección de basura y algunos más, por eso cuándo nos referimos a los problemas de la comunidad, es muy probable que ellos sean producto o consecuencia de la falta de alguno de los servicios antes descritos.

Una vez más repito mi frase favorita para la administración pública: “lo que no se mide, no se puede mejorar”, por eso resulta indispensable que para poder comprometernos a brindar lo mínimo indispensable a los ciudadanos, por su puesto que nos referimos a servicios públicos, baratos y eficientes, debemos partir de cómo podremos lograrlo antes de ofrecerlo. Me congratula mucho el haber sido parte del equipo de campaña de Jorge Miranda, alcalde electo, por lo mismo sé, que el sabe no solo el porqué, sino el cómo. Nos queda claro que al hablar de servicios públicos hay dos que se cocinan por separado por su naturaleza y posible solución, el agua potable como derecho humano universal y su acceso a ella, que es la materia que le corresponde al municipio y la seguridad pública, que, aunque preventiva, como la ley faculta al municipio, son dos grandes retos, ya no solo problemas, que habrá de enfrentar cualquier administración en nuestro estado y tal vez en nuestro país.

Es importante señalar que el municipio de Zacatecas tiene problemas, retos y compromisos. Los problemas, son prácticamente los mismos, si lo vemos por el lado administrativo, la super nomina ahoga las finanzas públicas y aún con los despidos naturales queda poco para hacer, la dispersión del recurso a este primer orden de gobierno es lenta o de plano no existe desde la eliminación del ramo 23 y eso se refleja justamente en el lado social, ese lado dónde la falta de recursos y el agandalle administrativo descuidan los servicios públicos y esto le pega directamente a la gente y se convierte en un problema. Pero como lo dijimos anteriormente, el acceso al agua potable y la seguridad pública se cuecen aparte y no solo son problemas, son en realidad enormes retos para la administración. Solo con planeación, estrategia, acuerdos, coordinación y gestión en el gobierno federal, nuestra bella capital ha de transitar a mejores estadios de bienestar.

En términos muy, muy sociólogos, el gran reto de nuestro municipio es devolverles la ciudad a sus habitantes. El Derecho a la Ciudad es un concepto viejo, el término apareció en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye un planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el predominio de industrias y espacios mercantiles, se propone esta perspectiva política.

Pero para regresarle la ciudad a sus habitantes es necesario trabajar al mismo tiempo en restablecer el tejido social a través de dos acciones en concreto, crear oportunidades para todos y hacer comunidad para cuidar a la comunidad; me explico: crear oportunidades para que el que tenga que estudiar, pueda hacerlo, el que necesite trabajar encuentre donde y el que quiera dedicarse a lo que le plazca, mientras esté dentro de la ley, también lo pueda hacer. Después, necesitamos que la comunidad se constituya como un ente social sólido y compacto, con tutela económica del Estado, pero con autonomía, para que sea la propia comunidad la que cuide de su ciudad, entendiendo que la ciudad es mucho, pero mucho más allá que el centro histórico. Las colonias populares y las alejadas, cuentan o contaran con infraestructura social básica que les permita tener condiciones de restablecer a la primera célula de la sociedad, y por lo tanto, la más importante que es la familia.

De tal suerte que esto, si se logra ha de trasformar la vida de miles de zacatecanos y zacatecanas, que tendrán la oportunidad de vivir y competir en una cancha más pareja.