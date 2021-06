Supervisa López Obrador programas de bienestar en Guerrero

Una vez concluida la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó sus giras de fines de semana con un primer acto en la Costa Chica de Guerrero, el 11 de junio de 2021. Foto cortesía Presidencia

Cruz Grande, Gro. Una vez concluida la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó sus giras de fines de semana con un primer acto en la Costa Chica de Guerrero, donde refrendó la reactivación de los distintos programas sociales y la ampliación de algunos, como las pensiones para adultos mayores, a la vez que puso como otro objetivo la ampliación del programa La Escuela es Nuestra.

Aunque mantienen las medidas sanitarias, por lo que no se trató de un mitin con una convocatoria a la población, cientos de guerrerenses permanecieron a un costado del centro recreativo en el municipio de Cruz Grande, a poco menos de dos horas de Acapulco, donde encabezó una supervisión de programas de bienestar a la que sólo tuvieron acceso funcionarios federales y el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo.

López Obrador bajó la ventana de la camioneta en la que viajó para recibir algunas de las peticiones, saludar a la gente y escuchar, también, muestras de respaldo. Al menos en seis ocasiones en su trayecto se detuvo para dialogar con los pobladores que se agrupaban al lado del vehículo. Antes de retirarse, grabó un video en el sitio. En seguida, algunos guerrerenses lograron acercarse para saludarlo.

Ya en el acto, el gobernador sostuvo que se trata de un estado, que, con sus problemas, se mantuvo en paz en este proceso electoral. El Presidente retomó este posicionamiento y felicitó al pueblo de Guerrero por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones.

“Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador Héctor Astudillo: en la campaña y el día de la elección, afortunadamente no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y la federal para renovar la Cámara de Diputados. Esto es un hecho, podríamos decir, inédito. El que no se haya padecido de violencia en el estado de Guerrero a pesar de la confrontación política”, expresó el jefe del Ejecutivo.

El Presidente convocó a la conciliación en el estado, y resolver las diferencias del proceso electoral por la vía legal y pacífica. En tanto, Astudillo llamó a los actores políticos a apostar por el bien de la entidad, porque “a nadie le conviene un Guerrero confrontado, un Guerrero dividido o un Guerrero -que sería lo más grave- colocarlo en la ruta de la inestabilidad social”.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Javier May, apuntó que conforme a las instrucciones del jefe del Ejecutivo, “fuimos muy respetuosos del marco legal y no hubo intervención alguna de la Secretaría del Bienestar en el proceso electoral. Como nunca antes cuidamos que nadie usara los programa sociales con fines electorales, y con ello contribuimos al fortalecimiento de la democracia”.

Refrenda incremento en Programas Sociales

En su mensaje frente a funcionarios federales y estatales, pero el cual se alcanzaba a escuchar con cierta dificultad hasta la carretera donde se encontraban cerca de 500 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que quiso iniciar esta nueva etapa de recorridos por el país en este sitio, por lo que significa Guerrero en la historia de México.

Recordó su compromiso para concretar una carretera por la Costa Chica, desde San Marcos hasta los límites de Oaxaca, la cual ya comenzó y perfila estar lista a finales de 2023.

Destacó, además, el reinicio de las acciones para el Bienestar luego de concluir el periodo electoral. “Es muy importante que se atienda a todos, se respete a todos, pero se le dé preferencia a la gente humilde”, agregó.

La mejor manera de convertir la teoría en práctica, detalló, es que se siga ayudando a los adultos mayores con las pensiones, que ya se empiece a preparar la próxima entrega bimestral con el incremento correspondiente que comprometió el 21 de marzo, en Guelatao, Oaxaca.

Agregó que se debe continuar con el apoyo a niñas y niños pobres, con discapacidad, e hijos de madres trabajadoras, y con el programa La Escuela es Nuestra, con miras a que no sólo beneficie a 55 mil planteles, sino a todas las escuelas públicas.

Conminó a que continúe el programa de becas de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y superior; que las y los maestros sean incluidos en las mejoras al proceso educativo, y a reforzar el contenido de los libros de texto gratuito para que tengan un enfoque humanista y no mercantilista, como, dijo, se tuvo en la época neoliberal.

“También, tenemos que continuar con todos los programas de apoyo al campo. Producción para el bienestar, se tiene que seguir entregando el apoyo, también el apoyo de manera directa a los pescadores, como se hizo a principios de este año. También seguir entregando pequeños créditos”, destacó.

Insistió que la diferencia entre la política económica neoliberal y la que aplica su gobierno, es que antes se apoyaba a los de arriba. “No puedo decir malas palabras, pero, se hace a un lado eso, a engañar a otras partes”. En gobiernos pasados, afirmó, se instaba a privatizar ganancias y socializar las pérdidas.

En cambio, si se apoya a los de abajo, sostuvo que también los de arriba se beneficiarán porque aumentará el consumo y se procurará la paz social.

Tras llegar al aeropuerto de Acapulco en un vuelo comercial, el ex aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acudió a saludar al mandatario.

Durante el trayecto que ha recorrido este viernes el Presidente se registra presencia de decenas de elementos del Ejército, y menos de una decena de policías comunitarios con armas de fuego.