Diez años en el cine

Adolfo Núñez J.

La Gualdra 482 / Décimo Aniversario

Mis películas favoritas de hace diez años fueron Drive (Nicolas Winding Refn), Hugo (Martin Scorsese), Midnight in Paris (Woody Allen) y The Artist (Michel Hazanavicius). Ese año (2011) también marcó el inicio de una relación que, casi sin planearlo, decidí tener con el séptimo arte, y principalmente con la inquietud de querer escribir sobre el mismo.

Escribir sobre cine es una actividad de enriquecimiento y aprendizaje continuo, y se va dando en tanto se mantenga el hábito de seguir viendo películas. También tiene que ver con los cambios que experimentamos a través de los años, ya que estos a su vez alteran la percepción de lo que nos rodea. Lo mismo pasa con el modo en el que percibimos el cine.

A veces vuelvo a ver alguna película que se estrenó en los últimos diez años, y aunque tal vez ya no tenga el mismo efecto que me generó en un inicio, la sigo considerando una obra importante por lo que representó para mí en su momento. Algo parecido ocurre cuando leo mis textos de años anteriores. Puede que no estén redactados de la mejor manera, o tal vez en la actualidad ya ni siquiera tenga la misma opinión reflejada en esos escritos, pero los sigo teniendo presentes para recordar dos cosas: que siempre se puede mejorar y que las opiniones cambian.

De los últimos diez años, llevo casi cinco escribiendo para La Gualdra, y puedo decir con total seguridad que en todo ese tiempo mi entusiasmo por ver más y más películas, así como mi deseo de escribir sobre ellas, nunca ha sido mayor. El cine es un espejo de nuestro entorno, y en los últimos diez años, la relación que he forjado con dicho arte me ha vuelto más consciente de mi realidad. En otras palabras, escribir sobre las películas que me gustan, año con año, también se ha vuelto una vía para seguirme conociendo.

* Fresnillo, Zacatecas.