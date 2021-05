Tengo un legítimo anhelo de convertir a Zacatecas en la Capital Latinoamericana de la Cultura: Monreal

David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia” ■ FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ El desafío será la gobernanza y la transformación social; “no le fallaré a Zacatecas”

■ Señala que la comunidad artística le ha planteado reorientar el presupuesto y hacer un “círculo virtuoso entre la satisfacción de hacer cultura y la satisfacción del ingreso”

■ Entre las peticiones urgentes, la atención en proyectos, facilitar espacios públicos dedicados a la cultura, distribución de recursos para los integrantes de los diversos colectivos

■ Demandan menos burocratización y becas para el desarrollo cultural en otros estados del país y en el extranjero

■ “Sostengo que la decadencia en la vida pública y la decadencia económica en este estado tuvo responsables y fue el PRI”

David Monreal Ávila, aspirante a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguró en entrevista para La Jornada Zacatecas que de ganar, está pensando en la cultura como una palanca de desarrollo económico en su gobierno, porque ésta es muy importante más allá del desarrollo intelectual y emocional del ser, además de que la bondad del estado y los artistas le permiten aspirar a que Zacatecas se convierta en la Capital Latinoamericana de la Cultura.

“Tengo un legítimo anhelo de convertir a Zacatecas en la Capital Latinoamericana de la Cultura. Me parece en la expresión pudiera ser ambicioso, pero en la práctica me parece que es posible, perfectamente posible”, dijo el candidato a gobernador, quien reiteró que la cultura y todas sus expresiones, son sumamente importantes, por lo que ha acudido a platicar con la comunidad artística a quienes les ha planteado, entre otras cosas, reorientar el ejercicio del presupuesto y hacer un “círculo virtuoso entre la satisfacción de hacer cultura y la satisfacción del ingreso”.

Con esto, consideró el candidato, no solamente se beneficia el estado en materia de desarrollo económico, sino también se encamina a “serenar” a los pueblos y atender las causas que han generado “el flagelo” que más daño ha causado a la sociedad que es la inseguridad. Por ello, enfatizó, es muy importante la cultura dentro de su plataforma de gobierno.

Según comentó, las peticiones más urgentes que le han manifestado los creadores es sobre todo la atención en cuanto a sus proyectos a desarrollar, que se faciliten espacios públicos dedicados a la cultura, la distribución de los recursos para los integrantes de los diversos colectivos culturales, menos burocratización y las becas para el desarrollo cultural en otros estados del país y en el extranjero.

En ese sentido, aseguró que está pensando “muy bien” y deliberando para que el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) tenga en su dirección al mejor perfil. Afortunadamente, dijo, el movimiento ha sido tan genuino y tan natural, que han atendido el llamado a la comunión social varios colectivos, organizaciones y le han expresado su respaldo, lo que le da la libertad absoluta de “no asumir pago de favores o servicios políticos” para brindar esta responsabilidad importante, por lo que dijo, es perfectamente realizable y posible que sea una persona idónea quien dirija los destinos de la cultura en la entidad.

Madurez política ante

guerra de acusaciones

Ante la guerra de acusaciones por el uso de recursos públicos que seguramente se incrementarán conforme se acerque más el día de la jornada electoral, David Monreal Ávila reconoció que hay en el pueblo de Zacatecas una madurez política, misma que se ha derivado de la ley que ha impulsado Morena, aseguró, porque ahora se ha elevado a rango el delito penal el uso de recurso público, el uso de compra de votos que configuró el PRI ante la negativa de una verdadera democracia, y que se fueron arraigando en la cultura política.

“Creo que es una de las cosas que ha inhibido ese tipo de prácticas, que no se ha logrado desterrar porque algunos siguen incurriendo en esas, pero por fortuna están las instancias iniciales que yo espero hagan su tarea. Sí se ha avanzado, he ido a más de cinco campañas y es en la que veo más libertad del ciudadano. No señalaría al Ejecutivo (estatal), pero sí en el pasado pude ver el descaro con el que actuaba el PRI, era tan descarado que compraba votos en las casillas y le hicieron mucho daño a la sociedad”.

“Ahora reconozco en el pueblo de Zacatecas mucha madurez política y mucha responsabilidad, y espero que se destierren todas esas prácticas que han hecho daño a la sociedad y que el PRIAN construyó en perjuicio de una sociedad”.

Contento y tranquilo de

cara a la jornada comicial

De cara al domingo electoral, el abanderado de “Juntos Haremos Historia” dijo sentirse contento y tranquilo, ya que está siendo testigo de un “despertar social” que está logrando la “gran comunión social” a la que llamó al inicio de su campaña, en la que priven los valores, el principio, el talento y la capacidad para dar origen a una nueva sociedad.

“Sostengo que la decadencia en la vida pública y la decadencia económica en este estado tuvo responsables y fue el PRI, porque ellos ostentaron y administraron el dinero del pueblo y es evidente el fracaso con su modelo de gobierno que establecieron en Zacatecas”, por ello, agregó, le da gusto que se esté llevando a cabo la comunión social, aunque advirtió a quienes lo han acompañado para que se preparen, porque esto no terminará en la jornada política, dijo, sino que el desafío será la gobernanza y la transformación social, pero aseguró, no le fallará a Zacatecas.