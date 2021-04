Ciudadanos desconocen cuándo y a qué hora será el debate entre candidatos a la gubernatura: sondeo

■ FOTOS: ALEJANDRA FÉLIX

A unos cuantos días del debate entre los candidatos a la gubernatura, que organizó el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), los ciudadanos no tienen información de los detalles sobre el evento; algunos se lo atribuyen a la falta de organización, pero también al poco interés de difundir el evento.

Ante la pregunta “¿Sabe usted cuándo, a qué hora y dónde se transmitirá el debate entre candidatos a la gubernatura?” La totalidad de los sondeados contestó que no tenían información y aunque a varios pareció no importarles no tener los datos, otros consideraban importante saberlo, pero no habían tenido acceso a esto.

“Información del debate no tengo ninguna. No ha salido en el face, no ha salido en la tele, tampoco en la radio, entonces no sé nada”, mencionó Gracia Campos luego de darse cuenta de que no sabía del evento que se celebrará el 2 de mayo.

Por su parte, Gabriel Contreras mencionó que no sabe cuándo será el debate, tampoco le interesa mucho, ya que no cree que este tipo de eventos puedan ser de algún tipo de ayuda, en especial cuando hay candidatos tan poco competentes en la contienda electoral.

La negativa de Eliot Félix, María Muro y Valeria vino acompañada del cuestionamiento, porque no tenían conocimiento de que se habría de celebrar un evento de este tipo en el estado; los tres jóvenes de 22 años se mostraron interesados sobre el evento, por lo que mencionaron que son el tipo de cosas que deberían ser promocionadas por todos los medios posibles.

El señor Manuel Hernández tampoco dio signos se saber que pronto tendría lugar este evento, pero también mencionó que es raro que él se entere de ese tipo de cosas, más a su edad, pero coincidió en que ha faltado difusión acerca de este, porque no todos pueden enterarse de todo a través de redes sociales.

Soyla Guzmán contestó un simple no al cuestionamiento que se le hizo, pero Alicia y Manuel, dos jóvenes de 18 años que se presentarán en las urnas por primera vez, se dijeron interesados de ver qué tipo de cosas se podrán decir en un debate entre los candidatos, porque esto puede ayudarlos a tomar la decisión correcta en la votación, pero no se ha dicho nada sobre esto en las plataformas importantes y eso los deja desinformados en este proceso tan importante.