Aunque aumento en contagios y muertes por Covid-19 en Zacatecas no es alarmante como se vaticinaba, Tello llama a no bajar la guardia

Imagen tomada de la conferencia de prensa virtual de esta mañana

La semana antepasada se registraron 254 personas contagiadas; la pasada, 260

La semana pasada hubo 4 muertes más que la antepasada, con lo que la entidad llegó a 87 defunciones en el último mes

El gobernador informó que, hasta el pasado viernes, fueron vacunados con la primera dosis 111 mil 311 zacatecanos, mientras que tienen ya el esquema completo 98 mil 808, es decir 6.09 por ciento de la población

Anunció que esta semana llegarán más vacunas para completar la segunda dosis en el semidesierto zacatecano

A pesar de ligeros aumentos tanto en los contagios de Covid-19, como en las defunciones por la misma enfermedad en Zacatecas, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, consideró que no se ha disparado el número de nuevos casos como se vaticinaba para después de las vacaciones de Semana Santa que traería una tercera ola; sin embargo, a pesar de que el aumento no es alarmante, hizo nuevamente un llamado a la población a que no baje la guardia ni le pierda el miedo al virus.

La semana inició con 61 mil 190 pruebas realizadas en lo que va de la pandemia en Zacatecas, de las cuales han resultado negativas 31 mil 323 y positivas 29 mil 663, lo que quiere decir que la entidad ha presentado 48 por ciento de positividad, no obstante, a diferencia de la semana antepasada, ésta que recién terminó representó apenas un ligero incremento tanto en nuevos contagios como en decesos por Covid-19.

La semana antepasada, se realizaron mil 45 pruebas, arrojando a 254 personas con resultado positivo, mientras que la semana que recién terminó, las pruebas aumentaron a mil 133, con una cifra de 260 personas contagiadas, es decir, apenas un aumento de seis casos más de una semana a la otra. No obstante, la tendencia en las pruebas ha ido al alza, ya que, si se analiza el último mes, se ha pasado de 237 a 246, 254 y 260, con un promedio diario de 37 contagios, significando con ello 997 personas infectadas en el último mes, que es 3 por ciento del total de la pandemia.

Con respecto a las defunciones, a diferencia de la tercera semana de abril, la que recién terminó también representó un incremento de cuatro muertes más a causa del virus, con lo que Zacatecas llegó a 87 defunciones en el último mes, con un promedio de tres casos diarios, lo que significa también 3 por ciento del total de la pandemia, manteniéndose la mayor mortandad entre las personas de 51 a 80 años, siendo los de este rango de edad 72 por ciento del total de las muertes.

En cuanto al programa de vacunación, Tello Cristerna informó que hasta el 23 de abril han sido vacunados con la primera dosis 111 mil 311 zacatecanos, mientras que tienen ya el esquema completo 98 mil 808 personas, es decir 6.09 por ciento de la población. Esta semana llegarán más vacunas para completar la segunda dosis en los municipios del semidesierto zacatecano.