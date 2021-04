Día Internacional de la Madre Tierra. Restaurar nuestra Tierra

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha propicia para valorar lo que ella nos brinda y reflexionar sobre los agravios que históricamente le hemos inferido en detrimento de nuestra propia calidad de vida. La especie humana no ha entendido la importancia que reviste cuidar y respetar la naturaleza pese a la insistencia de varios organismos internacionales que convocan a la concientización global. Para este 2021, la ONU señala que la Madre Tierra nos pide actuar ante ese cúmulo de problemas traducidos en la saturación de plástico en los mares lo que provoca que se vuelvan más ácidos, además del aumento del calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y, huracanes que rompen records en el Atlántico con afectación de millones de personas. Además, el cambio climático se suma a las alteraciones negativas que perjudican la biodiversidad tal es el caso de la deforestación, el cambio de uso de suelo, la agricultura y la ganadería intensiva, que pueden generar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a los seres humanos (enfermedades zoonóticas). Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra y que de la salud de estos, depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes por lo que restaurar los ecosistemas dañados ayudará a terminar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. En este contexto, este Día Internacional de la Madre Tierra se pretende promover la armonía con la naturaleza y la tierra por lo que se propone a nivel mundial, realizar las acciones necesarias para restaurar a la Madre Tierra o Pachamama, de esta última forma es considerada por la mitología Inca como la madre de todos los seres vivos que habitan esta casa común. De acuerdo con los Incas, la Pachamama era la Diosa que protegía a los seres vivos, además de ser la precursora del desarrollo de la vida, gracias a todo lo que nos brinda como el alimento y el agua. Ante el escenario devastador que tiene la Madre Tierra, hemos considerado la necesidad de recuperar y adherirnos al conocimiento tradicional de nuestros hermanos indígenas, mismos que conservan un vínculo muy especial con la naturaleza, la veneran, la respetan y la protegen, pues ellos saben que su vida depende totalmente de los recursos que les brinda la Pachamama o Tlali Nantli como le llaman en Guerrero. Para nuestros hermanos indígenas la Madre Tierra no es un objeto inerte, es fuente de vida y es sagrada, por lo que se debe vivir en armonía con ella y encontrar el equilibrio, sin embargo, enfrentan muchas adversidades inherentes a sus comunidades ante la ineptitud e indiferencia de las autoridades ambientales, quienes contrario a aprovechar su conocimiento ancestral, se esmeran en agotar los recursos naturales que les pertenecen desde generaciones pasadas. Consideramos fundamental partir del conocimiento tradicional para sanar a la Madre Tierra y, aprovechar adecuadamente ese conocimiento desde la educación ambiental para generar de fondo, nuevas actitudes en los mestizos en relación con el entorno, de lo contrario, la devastación continuará hasta poner en entredicho la permanencia misma de la humanidad. Recordemos que en la cosmovisión indígena, toda forma de existencia tiene la categoría de igual, vive y es importante. Ya en la Cumbre Río+20, nuestros hermanos indígenas presentaron una propuesta ética denominada BUEN VIVIR/VIVR BIEN, a partir de la cual, se aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión, para lo cual, se deben conciliar visiones y saberes que estén vivos, que funcionen, sean comprendidos y practicados cotidianamente, tal es el caso de la solidaridad, reciprocidad, colectividad, resiliencia y autosostenibilidad como prácticas sociales cotidianas, para lo cual, es necesario reaprender a respetarnos y relacionarnos en todas las esferas, como sujetos y no como objetos. Sin duda, mucho nos falta por hacer para realmente festejar con hechos positivos a nuestra Madre Tierra del lado de nuestros hermanos indígenas, con autoridades ambientales eficientes y con mucha conciencia ciudadana para poder lograr el buen vivir y vivir bien. Hoy se realizará en el manantial sagrado de la Bufa, la ceremonia del Día de la Madre Tierra por los hermanos Wirrárikas radicados en Zacatecas, entre los que se encuentran artesanos, chamanes y comerciantes. Ojalá Usted pueda acompañarnos y ser testigo de la grandeza de nuestra cultura. ■

