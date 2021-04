Saúl Monreal encabeza las preferencias en Fresnillo con 31.1%; Javier Torres obtiene 12.4%: TrueData

La encuesta de TrueData se levantó del 4 al 6 de abril ■ FOTOS: TRUEDATA

Saúl Monreal Ávila, candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la presidencia municipal de Fresnillo, encabeza la preferencia electoral con 31.1 por ciento de la intención de voto, según reveló una encuesta dada a conocer por la casa encuestadora TrueData, dirigida por el matemático Leopoldo Trueba.

El estudio demoscópico muestra que Javier “Javo” Torres, candidato de la coalición del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD), obtuvo un 12.4 por ciento en la preferencia, seguido por Víctor Piña, del Partido del Trabajo (PT), con 2.5 por ciento.

Con menos de un punto porcentual se encuentran María Luisa Montes, Patricia García, Dulce Alvarado Campa, Anilú Débora Bonilla, José Jaime Escamilla Eduardo Gómez y Monserrat Barrón, candidatos de Fuerza México, PAZ, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, La Familia Primero y Nueva Alianza, respectivamente.

En el escenario de que se estuviese muy seguro de votar, Monreal Ávila también encabezó la preferencia electoral con el 39.8 por ciento, seguido por “Javo” Torres, con el 14.4 por ciento.

Respecto a la preferencia de partidos políticos, el 30 por ciento indicó que votará a favor de Morena, el 11.9 por ciento por la coalición del PAN-PRI-PRD, el 2.9 por ciento por el PT, y con menos de 0.4 por ciento por Fuerza México, La Familia Primero, Movimiento Ciudadano, PAZ, Nueva Alianza, Partido Encuentro Solidario y Partido Verde Ecologista de México. Además, el 22.8 por ciento no contestó y el 31.1 por ciento no ha decidido.

A la pregunta de por cuál partido no votaría, el 26.3 por ciento refirió a la alianza PAN-PRI-PRD, el 8 por ciento por Morena, el 1.6 por ciento por el PT, y con menos de 0.8 por ciento cada uno de los partidos restantes. En este rubro, el 22.4 por ciento no respondió y el 32.1 por ciento no ha decidido.

Asimismo, a la pregunta sobre su participación en el proceso electoral mediante el voto, el 69 por ciento de los encuestados respondió que está “muy seguro de votar”, mientras que el 18.9 por ciento está “algo seguro de votar”, el 6.8 por ciento no votará y el 5.4 por ciento no contestó.

En lo que respecta a la metodología de la encuesta, está se levantó del 4 al 6 de abril del 2021, consistió en un Diseño Estratificado Trietapico (Distrito Electoral Local, Tipo de Sección Electoral y Electores por sección) autoponderado, con base en las secciones electorales eligiendo un número de ciudadanos representativos de la misma.

Se aplicó de manera personal en vivienda (cara a cara), mediante la técnica de muestreo sistemático (una vivienda visitada tres o cuatro no) y participaron 800 personas (distribuidas en 75 Secciones electorales).