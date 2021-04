Importante, que los gobernantes dejen de repartir culpas; así no se logran soluciones: Casanova

Gerardo Casanova, candidato a presidente de Guadalupe por el partido Nueva Alianza ■ fotos: miguel ángel núñez

■ Casa por casa, presenta sus propuestas a los ciudadanos de Guadalupe

■ Advierte que uno de los principales problemas es la falta de empleo para los jóvenes

Recorriendo casa por casa todo el municipio de Guadalupe es como Gerardo Casanova está exponiendo su proyecto para ganarse la confianza de la gente y convertirse en el presidente municipal el próximo 6 junio.

El candidato por parte del partido Nueva Alianza considera que es importante mostrarle a la gente que está comprometido con ellos y con verdaderamente escuchar sus problemáticas para buscar crear soluciones para ellos. Ante esto, mencionó que es importante que los gobernantes dejen de repartir la culpa de los problemas entre los diferentes partidos o sus antecesores, porque así no se logran soluciones.

Aseguró que su proyecto está basado en la educación, el apoyo a los grupos vulnerables y a los jóvenes, porque así se subsanan las problemáticas más grandes del municipio, además de que será importante facilitar el acceso a la salud y a los apoyos gubernamentales.

Por la pandemia, “todavía no es momento de abarrotar autobuses para llevar a las personas a un mitin”

Mencionó que esta campaña ha tenido que ser muy diferente a las convencionales, porque el país sigue estando en medio de una pandemia, por lo que para ellos ha sido importante evitar las grandes reuniones y seguir todos los protocolos sanitarios que se han establecidos para que este proceso electoral no sea un factor que sume a los números de Covid-19, porque ahora todavía no es momento de abarrotar autobuses para llevar a las personas a un mitin y por lo mismo hizo un llamado a los demás candidatos a llevar su campaña de manera responsable.

Por otro lado, Casanova comentó que esta es su primera vez contendiendo por la alcaldía en Guadalupe y considera que su juventud y los años que tiene al servicio de la ciudadanía son un factor importante que las personas deben considerar, porque no es lo mismo de siempre y un candidato joven puede traer cambios grandes, pero que son necesarios para seguir avanzando en el desarrollo del municipio.

Está consciente de que las palabras no son suficientes para obtener el voto de los guadalupenses, por lo que quiere demostrarles que sus palabras no están vacías y por eso ha pasado los primeros días de la campaña visitando las diferentes comunidades de Guadalupe y ha podido identificar los principales problemas que se presentan en cada una de ellas, porque no son los mismos en todos lugares, pero lo principal para ellos es la falta de empleo.

Ha visto que los jóvenes no pueden conseguir trabajo porque se les acusa de no tener la suficiente experiencia, por lo que se quedan atascados, sin poder comenzar su vida laboral para adquirir la experiencia necesaria para avanzar en esta. Mientras que en el lado contrario, los adultos mayores pueden tener problemas para seguir trabajando, porque son considerados como demasiado viejos para continuar, pero para ellos siguen teniendo años productivos por delante.

“Quiero demostrarles que mis palabras no están vacías y por eso he pasado los primeros días de campaña visitando las diferentes comunidades”

Para solucionar esta problemática, el candidato tendrá que generar apoyos y políticas públicas que le puedan garantizar un inicio de vida laboral a los más jóvenes, y un trabajo digno, además de apoyos para los adultos mayores; pero para esto quiere seguir escuchando a la gente, para que saber cuáles son las acciones que verdaderamente significarán una mejora en su día a día.

En esta campaña, Gerardo Casanova quiere demostrarle a la ciudadanía que sí hay otras opciones aparte de las mismas de siempre, que hay nuevas maneras de gobernar y hacerlo para todos; quiere que sepan que con él hay muchas nuevas posibilidades para Guadalupe y quiere traer la mejora para el municipio, porque su vocación es estar al servicio de la gente.

Durante el inicio de su campaña el pasado 4 de abril, Casanova destacó que quiere demostrarle a los políticos de siempre cómo se trabaja, garantizando que las riendas del municipio estarán en las manos de las personas, ellos serán quien dicten la dirección que tome el municipio, para ello espera recorrer tantas comunidades y hogares como sea posible.