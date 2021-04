El objetivo, convertir a Guadalupe en un motor de desarrollo económico del estado: Julio C. Chávez

Julio César Chávez Padilla, candidato a presidente municipal de Guadalupe ■ FOTOS: ODÍN SALINAS

■ Busca la reelección como presidente municipal abanderado por Morena

■ En materia de seguridad, pretenden mejorar las condiciones de los policías municipales y capacitación de nivel internacional

■ Entre las metas, dar el siguiente paso: la innovación tecnológica, con cámaras de vigilancia y drones; también crear la Secretaría de Valores

■ A sus contrincantes, los exhorta a infundir respeto en la contienda de dos meses

“Julio César Chávez sí cumple”, afirmó el candidato a la reelección por la alcaldía de Guadalupe, quien con compromiso cumplido y la prueba de que lo que se dice se hace, busca extender su administración por tres años; el ahora presidente municipal con licencia, asegura tener la experiencia necesaria para continuar con la gestión.

Asimismo, bajo circunstancias distintas, ahora de reelección, resaltó que pueden generar nuevas condiciones en seguridad, salud, servicios públicos y, sobre todo, “un dinamismo que convierta a Guadalupe en un motor de desarrollo económico del estado para las generaciones pasadas y actuales”.

En materia de seguridad, la que calificó como el área más importante, informó que en sus primeros tres años como alcalde se aumentó 26 por ciento el sueldo de policías; de ser elegido como mandatario nuevamente, Chávez Padilla buscaría “dignificar más la condición económica de las personas que ponen en riesgo su vida por la seguridad”.

Aunado a esto, aunque los elementos policiales del municipio ya cuentan con dos seguros de vida, también está en planes mejorarlos, y dar el siguiente paso en seguridad: la innovación tecnológica, esto es, implementación de cámaras y drones, así como tecnologías para investigación conforme a las nuevas facultades que brinda la ley.

Del mismo modo, de acuerdo con atribuciones de cada nivel del poder, Julio César Chávez propone “asumir la responsabilidad” y de forma coordinada entre los tres poderes, dar un viso de solución.

Si bien durante su administración se abrió la primera subsecretaría de prevención en el municipio, anhela que sea un hecho en todos los municipios para dar contención en un principio, “pero la prevención también, sino nunca vamos a acabar”, aseveró.

En este tenor, y con los ahorros de la administración, se estaría en condiciones para capacitar al personal con los mejores, con policía israelí y norteamericanos en materia urbana y de atención inmediata, así como tener una corporación 100 por ciento acreditada.

Nueva secretaría

Como nuevo elemento, incorporaría a materia de seguridad la creación de la Secretaría de Valores, porque desde su perspectiva las generaciones actuales experimentan “una pérdida de respeto a la vida, de su valor, del respeto al prójimo”, que en mancuerna con la pandemia y otras circunstancias mostró un incremento de suicidios; “es momento de actuar, no hay que esperar a que sea otra pandemia”, puntualizó.

Con esta nueva secretaría se buscaría “inculcar lo verdaderamente fundamental de valores y principios”, que no le permitan a los jóvenes llegar al punto de quitarse la vida a sí mismos o a otros; para quienes cuestionan esta propuesta pidió “dennos la oportunidad y tiempo de explicar por qué es importante”.

El segundo tema de importancia sería el del agua potable, dijo, en el que es fundamental “continuar la lucha por la justicia en la revisión de los precios de agua potable”, y darle una solución de fondo al problema “cuántos años tiene garantizado el servicio deficiente”, cuestionó.

Ante esto planteó que “es necesaria una solución no actual, sino que garantice el servicio a futuro que genere una condición de tranquilidad” en el municipio y el estado; a esto agregó, “de qué sirve un hospital si no tiene agua, una escuela si no tiene agua, un espacio deportivo si no tiene agua, una casa sin el servicio de agua”.

Servicios

En cuanto a servicios públicos y recordando su gobierno, destacó en el área de recolección de residuos, que se modernizó, pero puede llevarse al siguiente paso, afirmó, con sistema de separación y reciclaje, el cual, además, daría bonos verdes y abriría la posibilidad de nuevos objetivos.

Tratando el alumbrado público, como ya se tiene ahorro importante para la ciudad, ahora la oportunidad sería de ampliar la red inalámbrica.

Sobre la economía, tras entregar una administración con cero deuda (por primera vez en el municipio), pretenden continuar con honestidad, no robar y desafiar la frase de “el que no transa no avanza, pues es una mentira”; en contraste, el plan es seguir con gestiones y trabajando con un gobernador que reparta presupuesto de acuerdo con las necesidades del municipio que creció 283 por ciento en población y en su totalidad 120 por ciento.

En este tenor, sostuvo, “se necesitan más empleos para quienes nacen aquí y llegan de otros estados” y así “darles un desarrollo urbano adecuado”.

Esto, señaló, se logra con base en una buena economía circulante, por lo que seguirán apoyando a empresarios, negocios locales, y cuidarán la inversión extranjera, dijo, además de abrir camino a una zona industrial para nuevos servicios que dotan a consumidores en internet.

Hablando de su campaña, Chávez aseguró que se hará “con mucha precaución, con mucha prudencia” y con el respaldo y “ánimo desbordado de la ciudadanía y gente que quiere participar”; en esa prudencia, la estrategia será “tocar más puertas que hacer reuniones públicas”, por lo que se comprometió a acabarse los tenis tocando puertas como lo hicimos hace tres años, con cada informe y cada diciembre, expuso.

A sus contrincantes, les externó su respeto y los exhortó a infundir respeto en la contienda de dos meses “que no deben trascender en la vida personal, pero sí en la vida de la población de Guadalupe”, dijo.

A la población, la invitó a cuidarse ante la contingencia sanitaria y a que “el 6 de junio, con responsabilidad, salir a votar en favor de los intereses de cada quien”.