■ México Lindo y Podrido… y Zacatecas otro tanto EL INE (FICAZ) EL INE (FICIENTE) EL INE (EQUITATIVO) EL INE (ESCRUPULOSO) y un largo etc.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Si algo nos ha enseñado la vida es que no existen individuos (sean políticos, científicos, artistas, intelectuales o simplemente ciudadanos) en BLANCO O NEGRO, todos somos de alguna forma grises con diferentes tonalidades, algunos cercanos a la claridad y otros a la obscuridad. Y así como no existen seres humanos totalmente blancos o totalmente negros, lo mismo tendríamos que decir de las instituciones: ninguna es totalmente blanca, ajena a la corrupción, eficaz – con los recursos que se le designan – eficiente, con escrúpulos por qué no decirlo éticos y hasta morales, pero sobre todo IMPARCIAL.

Este es el caso del INE, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, antes IFE; en un país donde apenas estamos dando los primeros pasos hacia un sistema más o menos democrático y aceptable.

No nos olvidamos de los tiempos en que era la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN quien se encargaba de los procesos electorales, tiempos que nunca fueron imparciales en todo el sentido del término, lo que provocó los grandes fraudes electorales como el del 88 que llevó ilegalmente a un triunfo cuestionado a SALINAS DE GORTARI dejando al margen a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS que nunca pudo volver a levantar la popularidad que según los expertos le permitió el triunfo arrebatado con un 35% de los votos de la ciudadanía.

Con el tiempo se vio la conveniencia de armar una institución – supuestamente – autónoma e independiente de los poderes establecidos que se encargara de las elecciones, pero eran aún los tiempos de un partido único de estado donde de lo que se trataba era literalmente taparle el ojo al macho, es decir, para ser explícito engañar a la ciudadanía, pero las cosas fueron cambiando con el tiempo y se vinieron las reformas del 97 que permitieron la integración de un consejo dentro del entonces IFE armado realmente con ciudadanos con diferente visión de la realidad mexicana y que supieron comportarse con imparcialidad permitiendo bajo el auspicio de ZEDILLO el proceso electoral del 2000 en donde finalmente fue derrotado el partido de estado en gran medida gracias al respaldo de la institución que por única vez – hasta la fecha – realizó bien su función.

La cultura política sin embargo no cambio, el PRI fue substituido por otro partido supuestamente de derecha que rápidamente adquirido los mismos usos y costumbres, y que permitió no solo el incremento exponencial de la corrupción sino el DERROCHE DE LOS RECURSOS que entonces aun llegaban a nuestro país a montones, proveniente de la exportación del ORO NEGRO – en sus mejores tiempos – la democracia de la cual era garante el IFE se volvió un verdadero saco sin fondo y su costo se elevó exponencialmente volviéndose una de los pseudo sistemas democrático-electorales más costosos del mundo entero, pero ello no significaba que fueran de los más eficaces.

Los chanchullos en las elecciones no solo no desaparecieron, sino que se incrementaron en forma importante como en los mejores tiempos del partido único de estado, los ya famosos carruseles, compra de votos, cohesión desde las oficinas gubernamentales para presionar a sus burócratas con las famosas pirámides que forzaban a los empleados no solo votar por el partido que encabeza el gobierno llámese PRI, PAN o PRD sino convencer o costa de su empleo que otros 30 a 50 hicieran lo propio y una larga lista que los mexicanos conocemos perfectamente.

Fue así como llegó CÓRDOVA VILLANELO a la presidencia del IFE convertido actualmente en INE, hijo de un destacado personaje de izquierda decidido a seguir otros caminos siempre cercanos al poder en turno, porque su religión le decía que lejos del gobierno corrupto y de los intereses cupulares no hay salvación.

Fue ahí donde se armó toda una organización que estaba ahí y lo sigue estando, no para defender una elección y los deseos de la ciudadanía, sino los intereses de los de arriba.

El conflicto actual que NO SOLO MORENA y AMLO tienen – o tendríamos que decir – tenemos en contra del INE, es que ¡SÍ! tenemos memoria, claramente recordamos el incremento del presupuesto que utiliza para realizar los procesos electorales más costosos del mundo entero, pero SOBRE TODO de su falta por omisión de sacar de la jugada los actos de corrupción por todos conocidos.

No nos olvidamos de LAS ELECCIONES DEL 2006 donde el fraude brilló con una claridad difícil de olvidar, no nos olvidamos ni del PEMEXGATE NI DE LOS AMIGOS DE FOX, NO NOS OLVIDAMOS DE LOS HILDEBRANDOS, NO NOS OLVIDAMOS DE LOS ENORMES GASTOS QUE LE LLEVARON A ENRIQUE PEÑA NIETO A UN TRIUNFO DE 5 PUNTOS PORCENTUALES SOBRE LÓPEZ OBRADOR, Y NO NOS OLVIDAMOS DE LAS TARJETAS SORIANA Y MONEX entre las otras linduras a las que ya nos tienen acostumbrados.

El problema actual de una ciudadanía que YA RECUERDA y el INE es que la memoria nos hace ver con una enorme claridad cuando la institución liderada por su jefe CÓRDOVA VILLANELO y consejeros pro priistas como MURAYAMA se hicieron de la vista gorda – que fue siempre – para ignorar las tropelías evidentes ante los ojos de todos que realizaban – Y SIGUEN REALIZANDO – los gobiernos que encabezan el poder ejecutivo para triunfar en los procesos electorales.

ES CLARO QUE TIENE QUE ACABAR LA SOBRERREPRESENTACIÓN, pero la pregunta que los abajo firmantes, más de dos mil supuestas personalidades que ahora apoyan a la institución, es que nunca cuestionaron al famoso INE cuando se hacía de la vista gorda ante las múltiples – mucho mayores de las actuales – irregularidades que siempre calificaron como menores y que según ellos no modificaban mayormente las sumas y las restas por ellos avaladas.

No señores de las élites, no mis queridos intelectuales orgánicos al servicio de las cúpulas sobre todo de las cúpulas empresariales, su respaldo al actual INE, la ciudadanía – 30 millones de mexicanos no solo dos mil – nos las pasamos por debajo del arco del triunfo, y la realidad es que TENDRÍA QUE ACABARSE NO SOLO LA SOBRERREPRESENTACIÓN – que en tiempos anteriores – los del PRIAN – fue no solo justificada sino avalada por ustedes, y, SÍ, tiene que terminar, aunque si hemos de ser honestos esto de tener mayoría no era tan importante por que eran tiempos en donde fácilmente se podría comprar a los diputados y senadores necesarios de la oposición para avalar las iniciativas del gobierno en turno, así mis ya no tan estimados abajo firmantes tengan en claro que no somos ciegos seguidores de los dictados de la 4T, PERO SÍ TENEMOS MEMORIA.

MÉXICO ES UN PAÍS DONDE NO SOLO SE COMPRA EL VOTO, TAMBIÉN SE COMPRA LA VOLUTAD DE LOS LEGISLADORES.

En conclusión:

LA PROPUESTA DEL INE de cambiar con respecto a la sobrerrepresentación (que nació en el ánimo de lograr las mayorías necesarias en ambas cámaras) se realiza tendenciosamente y en un momento incorrecto y por ende ilegal cuando el proceso electoral ya ha iniciado.

Esta propuesta es impulsada por las huestes de las élites orgánicas (abajo firmantes) que buscan a toda costa que MORENA y por ende AMLO no tenga mayoría en la idea de frenar a como dé lugar la 4T.

A la mayoría de los mexicanos no nos queda duda de que bajo estas circunstancias y con CÓRDOVA al frente el INE ES TODO MENOS IMPARCIAL y que hará lo que sea posible por vías legales o ilegales de manipular y modificar los resultados de las elecciones en puerta. ■