A revisión, la propiedad de la tierra en la zona yaqui: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 31 de marzo de 2021. Foto tomada de la transmisión en vivo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que está en curso una revisión de la propiedad de la tierra en la zona yaqui y aclaró que todo se realizará conforme a la ley, para hacer justicia y pedir una disculpa a la que llamó la etnia más maltratada del país.

“No se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas, y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión de cómo está la tenencia de la tierra, del polígono que comprende la resolución presidencial original del presidente (Lázaro) Cárdenas y el tipo de propiedad que existe ahora, y cuál no tiene escritura”, señaló.

Desde luego, añadió, no deja de haber inquietud (en los pobladores de Sonora) porque hay elecciones, y ahora todo lo utilizan para infundir miedo, pero no hay nada que temer.

En conferencia de prensa matutina – y a pregunta expresa sobre la preocupación de algunos habitantes del sur de Sonora por una eventual expropiación de tierras- el mandatario fue enfático en que se realiza una revisión y se procederá conforme la ley.

“Como lo dimos a conocer estamos llevando a cabo un plan para hacer justicia a los pueblos yaquis. Es la etnia más maltratada en la historia del país, junto con los mayas.

“Bueno, la verdad es que todos los pueblos originarios han padecido, han sufrido mucho. Con la invasión europea, la conquista, con la colonización, tres siglos de dominación colonial y, que eso es lo más lamentable, durante el periodo posterior a la independencia, que se mantuvieron las mismas prácticas de opresión, sometimiento, incluso de racismo. Es el pueblo más sufrido de México, los pueblos originarios, indígenas”, expresó.

Durante la dictadura de Porfirio Díaz se les exterminó; hay datos de que fueron asesinados alrededor de 15 mil, el ejército porfirista compró armamento y estrenaron en la guerra declarada contra los yaquis, como también la hubo contra los mayas, señaló el mandatario.

De Sonora deportaron a familias completas a trabajar como esclavos en las haciendas henequeneras de Yucatán. “Una barbaridad”, dijo el presidente.

Entonces, prosiguió, si ahora estamos conmemorando los 200 años de independencia, 500 años de invasión extranjera, 700 años de la fundación de la ciudad (Tenochtitlan), queremos no sólo hacer eventos, sino hacer justicia donde podamos.

“Incluso vamos a ofrecer perdón, disculpas por lo que hizo el Estado mexicano en contra de estos indígenas”.

¿Cómo se adquirieron las tierras?

“Este año se están llevando acciones en beneficio del pueblo yaqui y una de las cosas es que les arrebataron sus tierras y el agua, no sólo en el porfiriato – ahí fue brutal- también les han arrebatado las aguas”.

“El presidente Cárdenas les confirmó el dominio de la propiedad de sus tierras mediante una resolución presidencial, en aquel entonces de algún número de hectáreas, pero esa resolución se modificó en los últimos gobiernos, creo que en el de Zedillo.

“Entonces, estamos haciendo un levantamiento de todas las tierras para ver cuánto les quitaron, desde luego se construyeron ejidos, esa propiedad social se tiene que respetar, ni modo que se expropien los ejidos para devolver las tierras a los pueblos yaquis, ya tiene que ver con lo que se hizo en ese sentido”, señaló.

No obstante, indicó, hay grandes extensiones de terreno que tenemos que ver cómo se adquirieron, tienen que mostrar los propietarios sus escrituras ¿A quién le compraron? Y si eran tierras ejidales.

Destacó que hay tierras nacionales, grandes extensiones de tierras nacionales.

“Entonces, se está haciendo ese trabajo, nadie debe de alarmarse,tenemos que saber cómo está la situación agraria y hacer justicia de la mejor manera posible sin confrontar, sin polarizar, pero hacer justicia”, señaló.

Lo mismo con el agua – abundó- porque todos usan agua pero los pueblos yaquis no tienen, estamos proyectando construir un acueducto para darle agua a los pueblos, además ellos fueron dotados de agua y tierra y se les quitaron.

“Estamos en eso, más otras acciones en beneficio de los pueblos yaquis pero todo en el marco legalidad y convenciendo, haciendo conciencia, y llamando a una reconciliación porque se ha tratado muy mal a los pueblos yaquis.

“Hay muchas manifestaciones todavía, desgraciadamente, de racismo, que vienen de lejos, entonces, no estar soslayando, no ser hipócritas sino reconocer que todavía no nos quitamos esas ideas retrógradas, que vienen desde la llegada de los invasores, porque para despojar de sus tierras, para poder someterlos, lo que se utiliza como excusa es de que son pueblos bárbaros y que los invasores vienen a civilizarnos pero todo esto no deja de ser una justificación para explotar y cometer injusticias.

Porfirio Díaz llegó a decir ¿‘qué se creían los indígenas? Pensando que las tierras eran de ellos’, así lo expresó en un informe”, relató.