Nueva cepa británica no debe alarmarnos; sí tenemos que redoblar medidas sanitarias: SSZ

Néstor Alfredo Arroyo Pacheco, director de Salud Pública de la SSZ ■ foto: alejandro ortega neri

■ Esta mutación del virus es 50% más transmisible en personas jóvenes y hasta un 15% más letal: Néstor Alfredo Arroyo Pacheco

■ “Hemos observado que en los últimos días ha habido un relajamiento de la población, que siempre ha respondido a nuestra convocatoria para realizar las medidas de prevención”

■ Recomienda usar doble cubreboca, uno clínico y uno de tela; estudios a nivel mundial han demostrado que aumenta el porcentaje de protección

Luego del anuncio de la detección de la variante británica (B117) del Covid-19 en el estado, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), Néstor Alfredo Arroyo Pacheco, hizo un llamado a la población a que, no se preocupe ni se alarme, pero sí que redoblen las medidas sanitarias ya que esta mutación del virus es 50 por ciento más transmisible en personas jóvenes y hasta un 15 por ciento más letal.

“No significa que nos tengamos que preocupar. No nos alarmemos, pero sí ocupémonos de esa situación y no nos relajemos. Hemos observado que en los últimos días ha habido un relajamiento de la población, la cual siempre ha respondido a nuestra convocatoria para llevar a cabo las medidas de prevención y evitar contagios tanto que en la actualidad nos encontramos dentro del semáforo epidemiológico en color amarillo, y queremos continuar en ese color para poder llegar al verde, no bajemos la guardia”, enfatizó el funcionario, quien insistió además, que en el periodo vacacional que se avecina, la población continúe con las medidas.

Arroyo Pacheco confirmó que la variante es más contagiosa hasta en un 50 por ciento más y que se ha observado que se presenta con mayor facilidad y en mayores casos en personas jóvenes con un promedio de edad de los 39 a los 59 años. Por lo que recomendó también, utilizar doble cubreboca, uno clínico y uno de tela, ya que estudios a nivel mundial han demostrado que aumentan el porcentaje de protección y por ende, disminuye el riesgo para contraer el virus.

Otro de los riesgos que puede generar la aparición de la nueva variante es que haya un aumento en la ocupación hospitalaria, de ahí la insistencia por parte de las autoridades de salud en hacer el llamado a la población para que refuercen sus medidas y no se llegue a una ocupación similar a la del mes de noviembre de 2020, cuando el porcentaje estaba por encima del 80.

Por su parte, Lucía Reyes Veyna, jefa de la dirección de Epidemiologia de la SSZ, explicó que las variantes aparecen conforme va avanzando la epidemia y muchas veces con los métodos de laboratorio no es fácil encontrar la secuenciación del virus, no obstante en las investigaciones que se han hecho a nivel mundial se ha concluido que las vacunas que ya están circulando siguen siendo efectivas ante esta variante, por lo que el llamado también es a que la gente se sigan vacunando, aunque, advirtió, la vacuna no lo es todo, también se debe continuar con el lavado de manos, la distancia social y el uso de cubrebocas.

Asimismo, Reyes Veyna detalló que para una mejor detección de la variante se puede lograr mediante las pruebas PCR y no con las de antígenos, por lo que es necesario que las personas que sientan síntomas se realicen la prueba de laboratorio para poder determinar si son portadores de la variante británica.

Con respecto a la persona a la que le fue detectada la variante, la epidemióloga informó que se dio de alta ya, se encuentra bien, con secuelas como dolor muscular, decaimiento, sin embargo, aseguró luego de visitarla, que su sistema está en buenas condiciones pero que se necesita más tiempo para una mejor recuperación. Hasta el momento, es el único caso de la variante B117 que se ha detectado en Zacatecas, pero una mayor circulación y casos, advirtieron, son inminentes.