INE se ha extralimitado y actúa contra AMLO y Morena: Monreal

El senador Ricardo Monreal en imagen de archivo. Foto La Jornada

Ciudad de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) se han extralimitado en sus facultades y desbordado en sus pronunciamientos y es evidente que actúan con “sesgo”, en una clara actitud en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional.

En relación a la resolución en torno a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y de retirar las candidaturas de más de 50 Morenistas, entre ellas la de Felix Salgado y Raúl Morón, consideró que el INE no ha observado el principio de legalidad y los afectados podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para echar abajo tales disposiciones.

“Creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también un juez imparcial. Siento que carga con una dosis demasiado antiAMLO, antiMorena, anti4T.”, sostuvo el coordinador Monreal.

Aunque no quiso precisar si la actuación del presidente del INE, Lorenzo Córdova, da pie para que se le someta a juicio político, el senador Monreal reveló que en su grupo parlamentario están revisando “cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún órgano autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades y sus funciones, y vulnere el Estado de Derecho, generando un ambiente en contra de un fuerza política y del ejecutivo federal..

Esa actitud parcial del árbitro electoral, insistió, coloca al INE en una debilidad institucional, ya que además legisla sin tener esa facultad , que es exclusiva del Congreso.

Los consejeros, dijo, no pueden legislar, no pueden crear normas, no pueden alterar el espíritu de la ley, sólo deben de aplicarlo. Nosotros creemos que se están extralimitando y obviamente se va hacer valer ante la instancia jurisdiccional correspondiente, en este caso el Tribunal Electoral, quien será la última instancia, que diga si tenemos o no razón.”.

Rechazó que pedir al INE que actúe de manera legal, sin esgos en contra de Morena, significa que se le ataque. Simplemente, precisó, “hacemos señalamientos puntuales, de que se está violando el principio de la división de Poderes:”.