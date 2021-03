“Estrategia” para evitar mayoría de 4T en San Lázaro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que hay una “estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría” en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga su trabajo y no se sume a dicha línea, porque la historia muestra que el organismo no ha sido imparcial, dijo.

“Yo espero que recapaciten (en el INE) porque hasta las piedras cambian de modo de parecer y que ya actúen con rectitud, con integridad, legalidad, y se haga valer la democracia, que sean auténticos jueces, que no se inclinen a favor de nadie y tomen partido por la libertad y la democracia”, señaló.

López Obrador realizó este jueves su conferencia diaria en la ciudad de Campeche.

—Morena pide juicio político para el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova ¿Usted ve bien que en este pleno proceso se aplique un juicio político a consejeros electorales? -se le preguntó al presidente.

—Creo que ese tema lo debe resolver el tribunal electoral, para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados.

“Se han agrupado con ese propósito – dijo- Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan”.

Yo espero -añadió- que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, eso es lo que se tiene que tomar en consideración.

Dijo que ya hasta hubo quienes mandaron a hacer vajillas para esa campaña: “Vi una taza de un tuiter de Claudio X. González, que dice ‘si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país’ ¡No es pa’tanto!”, expresó el presidente.

Dijo que tal vez esa frase es porque como hay opositores que piensan que eran los dueños del país, “entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos”.

“Esa es la campaña, pues como ellos se sentían los dueños de México, sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar”.

En el sitio de la conferencia se proyectó la imagen de la taza, de la cuenta del empresario Claudio X. González, por lo que el presidente preguntó si no era falsa esa cuenta, “porque es increíble” lo que se difunde: ‘o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país’.

La verdad, dijo el mandatario, “sí lo eran , los dueños del país, porque como pulpo manejaban todo, estaban metidos en todo, en el negocio del petróleo, de la electricidad, en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas, vendían hasta las escobas pero no barrían de corrupción el gobierno.

El papel del INE

—¿Ve cómo cómplice al INE? -se le insistió.

—¿Por qué ahora? Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿y de parte de quién?, y ¿por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura, la autoridad electoral, el tribunal, va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña.

Incluso, añadió, están convocando a antiguos, bueno, a jóvenes no tan grandes de edad, que ya estaban retirados, a participar en contra de nosotros.

“Fui hace como 10 días a Jalisco, me informó el gobernador que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de Gobernación…

–Francisco Ramírez Acuña, le dijeron los reporteros-

—…según ustedes (no quiso repetir el nombre del panista), ahora (es) candidato a diputado y así otros, todos, porque quieren regresar al antiguo régimen, lo cual no debe extrañarnos porque siempre hay una reacción conservadora; así ha sido la historia de México.

Nosotros – dijo- tenemos la dicha de estar viviendo en un tiempo de transformación, estamos en la cresta de una ola de transformación, ya vamos a tener bastante para contarle a nuestros hijos y nietos.

—¿Ve a un INE cómplice, parcial? -le planteó el reportero.

—No, yo siempre he dicho que el INE, en otros tiempos, se ha prestado a los fraudes electorales o sea han hecho de la vista gorda, desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo, es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales, he padecido eso, nos robaron la presidencia en el 2006 y en 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado más del tope de campaña. ¿Saben qué resolvió el INE? Que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros.

“Pasa el tiempo y ahora hay denuncias judiciales, de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012, pero en su momento el INE no vio nada y en elecciones posteriores lo mismo”.

Entonces, indicó el mandatario, yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales, me van a poder replicar diciendo que ¿y la elección del 2018? No fue por ellos, eso fue el pueblo. No pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos, eso no lo podía detener nadie.

López Obrador reconoció el papel del entonces presidente Enrique Peña Nieto “porque no se metió”, como lo hicieron, dijo, sus antecesores Fox y Calderón, aun cuando recibió toda clase de propuestas.

“O sea, no hubiesen logrado arrebatarnos la Presidencia, pero sí hubiese habido más problemas si se hubiese decidido a participar el presidente Peña; fueron los de estos grupos, los que se sienten dueños de México o se sentían, porque ahora no es lo mismo. Fueron a decirle, cuando la campaña, que participara y que de los dos candidatos opositores a nosotros declinaran uno y se unieran, lo que están haciendo ahora, pero no llegaron a un acuerdo la vez pasada, fueron a plantearle de que declinara Meade y que apoyaran todos a Anaya, para frenarnos a nosotros, que era la única manera. O dejar a Meade y, como dicen en el argot de la delincuencia, ‘bajar’ a Anaya pero tampoco hubo acuerdo”.

Eso ayudó mucho, consideró López Obrador, aunque “de todas maneras íbamos a ganar, pero iba a meterse todo el aparato del Estado, utilizar todo el dinero del presupuesto; cuando nos robaron la Presidencia en 2006, los secretarios de Estado fueron enviados como delegados. Al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le tocó Tamulipas y ahí está la llamada cuando le dice al mandatario estatal que se sobrepasó de la ayuda que le pidieron.

“Y son unos ingratos porque ahora lo tienen en la cárcel (al exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández).

Por eso, añadió, no castigaron a (Mario) Marín (ex gobernador de Puebla, hoy en prisión). No lo castigaron porque les ayudó en el fraude de 2006. Pero en el sexenio pasado, porque estamos hablando del INE, ¿qué no fue el doctor (José) Narro, secretario de Salud, como delegado al Estado de México? Y eso no lo vio el INE, no vio nada . Por eso confió en que ahora los consejeros “recapaciten”.