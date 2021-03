Hasta el momento ha llegado la vacuna anticovid a 28 municipios: Breña Cantú

El secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú y el vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria, ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

■ Para el de semana ya habían sido inmunizados 66 mil 555 adultos mayores

■ Aclara que aún no existe fecha para aplicar el biológico en Fresnillo; el Gobierno Federal es quien coordina y decide qué demarcaciones son las siguientes

■ Anunció que esta semana se prevé el arribo de casi 7 millones de dosis para el país

En la conferencia de prensa semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid-19 en Zacatecas, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, informó que con la jornada completa de vacunación en Zacatecas y Guadalupe, y con la reanudación de la misma en Calera y el inicio en Vetagrande, son ya 28 los municipios a los que llegó el biológico, habiendo sido vacunados hasta este fin de semana 66 mil 555 adultos mayores.

Con respecto al municipio de Fresnillo, cuyos habitantes exigen se les tome en cuenta y sean vacunados, el funcionario estatal recordó que es el Gobierno Federal quien coordina la vacunación y deciden qué municipios son los siguientes, por lo que aseveró que aún no existe fecha para aplicar el biológico en El Mineral, porque primero habrá que esperar que lleguen nuevos embarques al país y “juntar” el número de dosis, ya que la población de adultos mayores de Fresnillo es de 25 mil.

Con respecto a la suspensión de la vacunación anunciada el domingo, Breña Cantú señaló que se tomó la decisión debido a la baja afluencia de personas desde el sábado, pues incluso le brigada de vacunación pasó horas sin que recibiera a algún adulto mayor, por lo que al no poder estarlos esperando se decidió cancelar para utilizar el biológico sobrante en los municipios de Calera y Vetagrande. Aun así, informó, se vacunaron entre Guadalupe y Zacatecas a 36 mil 323 adultos, incluyendo los de asilos y casas particulares a donde acudió la Brigada Correcaminos.

Según anunció el funcionario estatal, se espera para esta semana un arribo de casi 7 millones de vacunas para el país, y en cuanto lleguen y se repartan, se diseñará qué municipios siguen en la vacunación, no obstante, llamó a mantener el orden, mismo que ha dado buen resultado y a la gente que no se vacunó, pidió también que sean pacientes y esperen a que lleguen las dosis siguientes.

Urgen a extremar cuidados

en temporada vacacional

Ante la posibilidad de un repunte de casos por la temporada vacacional que se avecina, Breña Cantú recordó que la cifra de casos positivos a nivel mundial evoluciona día con día y se pueden pasar de 300 mil a 600 casos dependiendo de la movilidad de la gente. Y esta nueva normalidad que se tiene, advirtió, no es para retomar la vida como se tenía antes, sino que es para reactivar la economía y para ello se tienen que continuar con las medidas de seguridad en las familias, en el trabajo.

“Es una etapa difícil esta que viene: la Semana Santa, la Semana de Pascua, los migrantes que vienen a Zacatecas, por lo que es importante no hacer reuniones sociales, tener sus círculos de seguridad y no pensar que no va a pasar absolutamente nada”, dijo el secretario, quien precisó además, que la pandemia ha venido en olas y cada vez que hay un aumento la ocupación hospitalaria se encuentra por arriba del 80 por ciento, por lo que es importante entender que hay seguir extremando las medidas y no pensar que con la vacuna ya se terminó la pandemia.

Por su parte, el vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria, señaló que el deceso paulatino y gradual de la intensidad de la pandemia en Zacatecas se debe a un esfuerzo de todos, a un trabajo en equipo entre las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación, pero para que continúe disminuyendo y transitar a un escenario epidemiológico más favorable, ante la falta aún de un tratamiento para la enfermedad y ante la llegada “muy graneada” de vacunas, es necesario continuar con las mismas medidas desde hace un año, cuando llegó el virus a Zacatecas.

Continúan contagios y decesos a la baja

En la conferencia semanal número 38, luego de 368 días de pandemia de Covid-19 en Zacatecas, Breña Cantú informó que a la fecha se han realizado 56 mil 191 pruebas, de las que 28 mil 299 fueron positivas, 27 mil 599 negativas y 293 están pendientes; han fallecido 2 mil 792 personas y 24 mil 765 se han recuperado; en tanto, hay 742 casos activos.

Asimismo, dio a conocer que en las últimas cuatro semanas, se han registrado 1 mil 406 contagios 437 la primera; 385 la segunda; 307 para la tercera y 277 para la cuarta semana, en las que se percibe el descenso en los contagios, los cuales ahora se dan con un promedio diario de 50, así como 189 decesos, siendo 65 la primera semana; 55 para la segunda; 45 para la tercera y 24 muertes para la semana que recién termino, registrando con esto un promedio de siete fallecimientos al día.

De los 28 mil 299 contagios, 14 mil 525 han sido en mujeres y 13 mil 774 en hombres, principalmente de los 21 a los 60 años, que representan el 77 por ciento del total global. Sobre los 2 mil 792 fallecimientos, 1 mil 653 han ocurrido en hombres y 1 mil 139 en mujeres, principalmente de los 51 a los 80 años, que representan el 72 por ciento del total global. De ellos, 2 mil 255 padecían alguna comorbilidad, como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus u obesidad, pero 537 no la tenían.

A la fecha, e funcionario informó que hay 54 pacientes hospitalizados, 26 de ellos estables y 28 graves; de 223 camas, hay 197 disponibles, y de 175 ventiladores, están libres 147. Del 7 de mayo de 2020 al 21 de marzo de 2021, se han tenido 6 mil 028 ingresos por infecciones respiratorias agudas graves, con 3 mil 887 recuperados, 2 mil 089 fallecimientos y 52 hospitalizados.

Durante las últimas dos semanas, Zacatecas presentó 68 nuevos casos de Covid-19; Guadalupe, 53; Fresnillo, 24; Sombrerete, 48; y Jerez, tres, que representan 71 por ciento del avance de la pandemia en el estado. Mientras que los 10 municipios con más defunciones son Zacatecas, con 528; Fresnillo, 502; Guadalupe, con 374; Jerez, 135; Río Grande, 103; Sombrerete, 88; Pinos, 79; Calera, 69; Ojocaliente, 65; y Loreto, 56; entre éstos, representan 71 por ciento, es decir, mil 999 de las 2 mil 792 muertes en todo el estado.