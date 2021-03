Julio César Chávez encabeza preferencias para reelegirse como alcalde de Guadalupe

■ fotos: la jornada zacatecas y truedata

A pocas semanas de iniciar la contienda electoral en la entidad, Julio César Chávez Padilla encabeza la preferencia electoral para reelegirse como presidente del municipio de Guadalupe, esto según el resultado de una encuesta realizada por Truedata.

El estudio demoscópico muestra que Chávez Padilla encabeza la preferencia con 36.5 por ciento, seguido por Osvaldo Ávila Tiscareño, de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, con 11.6 por ciento.

Le sigue Gilberto Álvarez, del partido PAZ, con 3.9 por ciento; Petra García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 3.2 por ciento, y Carlos Salmón, del Partido del Trabajo, con 1.8 por ciento. Asimismo, el 42.8 por ciento de los encuestados no respondió.

Al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Chávez Padilla también encabeza la preferencia para ser postulado como candidato a presidente municipal de Guadalupe.

A la pregunta de quién le gustaría que fuera candidato de Morena para las próximas elecciones, el 32.4 por ciento respondió a favor de Chávez Padilla, seguido por Clemente Vázquez Medellín, con 8.8 por ciento.

A ellos les sigue Carlos de Ávila, con 4.7 por ciento, Fernando Mendoza, con 3.5 por ciento, Renato Rodríguez con 1.8 por ciento, y Pedro Jasso con 1.3 por ciento. El 47.4 no supo o no respondió.

Por otra parte, la encuesta revela que la mayoría de los encuestados votaría por Morena en el proceso electoral de Guadalupe, con 22.2 por ciento, seguido por el PRI con 8.2 por ciento, por un candidato independiente el 6.9 por ciento, por el PRD el 1.6 por ciento y por el PAN el 1.4 por ciento.

Con porcentaje mínimo está Encuentro Solidario, PVEM, Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano y PAZ. En este rubro destaca que el 25.8 por ciento de los encuestados no ha decidido por quién votar o no sabe, mientras que el 30.4 por ciento no respondió.

A la pregunta de por cuál partido político o candidato nunca votaría, el PRI encabeza la lista con un 16.2 por ciento, seguido de Morena con 7.2 por ciento, el PAN con 3.9 por ciento y por un candidato independiente el 3.0 por ciento.