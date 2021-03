El número de niños migrantes en la frontera se ha triplicado en dos semanas: NYT

Foto/AP

Houston, Texas, EU. Las detenciones en la frontera de Estados Unidos han aumentado desde que Biden asumió el cargo el 20 de enero. El número de niños migrantes no acompañados detenidos a lo largo de la frontera sur se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3,250 llenando instalaciones similares a cárceles mientras la administración de Biden lucha por encontrar espacio para ellos en refugios, según documentos obtenidos por el diario The New York Times.

“Más de 1.360 de los niños han sido detenidos más allá de las 72 horas permitidas por la ley antes de que un niño deba ser trasladado a un refugio, según uno de los documentos, con fecha del 8 de marzo. Las cifras destacan la creciente presión sobre el presidente Biden para abordar el aumento número de personas que intentan cruzar la frontera con la creencia de que les dará más bienvenida que el expresidente Donald J. Trump.

“Los niños están detenidos en instalaciones, administradas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que fueron construidas para adultos. La agencia fronteriza ha sido objeto de críticas generalizadas por las horribles condiciones en sus centros de detención federales, en los que los niños están expuestos a enfermedades, hambre y hacinamiento”, señaló el diario neoyorkino.

Según la ley, el gobierno federal está obligado a trasladar a los niños no acompañados dentro de los tres días de las instalaciones fronterizas a los refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde se los retiene hasta que son colocados con un patrocinador. Los funcionarios de Seguridad Nacional a menudo han señalado las demoras de Salud y Servicios Humanos para recoger a los niños como una razón para la detención prolongada.

“Hasta el viernes pasado, cuando el gobierno levantó las restricciones, los albergues administrados por Salud y Servicios Humanos se encontraban a capacidad reducida debido a la pandemia. Los albergues para niños migrantes están a 13 días de la “capacidad máxima”, según los documentos. Los datos muestran el estrés en el sistema diseñado para retener a los niños migrantes mientras Biden intenta cumplir una promesa de campaña de ser más compasivo con los migrantes durante una pandemia mundial”, añade el reporte.

Las reglas son diferentes para los niños no acompañados, quienes, en lugar de ser devueltos, son puestos bajo custodia, lo que obliga a la administración a encontrar un espacio para ellos. En enero se encontraron más de 5.800 niños no acompañados en la frontera, un aumento de más de 1.000 desde octubre de 2020.

En este contexto, México ha instado a Washington a ayudar a detener el flujo proporcionando ayuda para el desarrollo en Centroamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes, impulsados ​​por una crisis humanitaria.

“Ven a Joe Biden como el presidente migrante, y muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Biden la mañana después de una reunión virtual entre ambos el 1 de marzo.

“Tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo, porque no se puede de la noche a la mañana enfrentar este asunto”.

Detalles previamente no reportados en informes internos, basados ​​en testimonios y recopilación de inteligencia, afirman que los grupos delictivos están diversificando los métodos de trasladar y captar clientes ante las medidas estadounidenses que “incentivarán la migración”.

Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero alcanzaron niveles no vistos desde mediados de 2019, y fueron las más altas para ese mes en 15 años, según mostraron datos informados por Reuters.

Entre las medidas estadounidenses que a México le preocupa que estarían alentando la migración se encuentran un trato más humanitario para las víctimas de las pandillas y la violencia, la agilización del ingreso de indocumentados en el sistema legal y la suspensión de los acuerdos de la era Trump que deportaron a cientos de personas a Centroamérica.

Las políticas mexicanas recientes también están fomentando la migración, según una evaluación, que detectó posibles incentivos en medidas como ofrecer vacunas para el COVID-19 a los migrantes y otorgar más protecciones a niños indocumentados.

Un funcionario mexicano familiarizado con los desarrollos migratorios, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el crimen organizado comenzó a cambiar su modus operandi “desde el día en que Biden tomó posesión” y ahora exhibía niveles de sofisticación “inéditos”.

Eso incluye informar a los clientes sobre las últimas reglas de inmigración, usar la tecnología para burlar a las autoridades y camuflar las operaciones de tráfico de migrantes como agencias de viajes, mostraron las evaluaciones.

“El migrante se vuelve un bien”, dijo el funcionario, argumentando que ahora son tan valiosos como las drogas para los carteles. “Si un paquete de drogas se pierde en el mar, se pierde. Si se pierden migrantes, estamos hablando de seres humanos”.

La Secretaría de Seguridad, la de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración de México no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense no contestaron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las mayores concentraciones de migrantes en las zonas fronterizas han alentado a los carteles a reclutar a algunos como mulas de la droga y a secuestrar a otros por dinero, dijo César Peniche, fiscal general de Chihuahua, el estado con el tramo más largo de la frontera con Estados Unidos.

Tanto la política mexicana como la estadounidense deberían ser más claras para no estimular la inmigración ilegal, sostuvo en diálogo con Reuters.

México ha elogiado a Biden por ofrecer un camino hacia la ciudadanía a millones de residentes estadounidenses de origen mexicano y por hacer retroceder las políticas de la era Trump que enviaron a los solicitantes de asilo estadounidenses de regreso al sur de la frontera para esperar sus audiencias judiciales.

REDES SOCIALES

Para evitar ser detectados, los migrantes ahora a menudo viajan en grupos pequeños en lugar de en caravanas y cada vez siguen rutas más peligrosas y menos transitadas, dijo el funcionario mexicano.

Al comunicarse a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube, los traficantes actualizan a los migrantes sobre los puntos de control inminentes, cuándo pueden saltar los trenes de carga, dónde alojarse y cómo navegar por las leyes de inmigración, agregó el funcionario.

Para facilitar su paso, los traficantes aconsejan a los clientes centroamericanos que presenten denuncias ante las autoridades diciendo que han sido víctimas de extorsión o, en el caso de los hombres jóvenes, que han enfrentado amenazas de muerte por parte de pandillas, según muestran las evaluaciones.

Y, como en años anteriores, se les pide a los migrantes que traigan niños para facilitar la solicitud de asilo.

La inteligencia mexicana muestra que los costos de tránsito de los que trafican varían ampliamente. Una evaluación dijo que un menor centroamericano no acompañado podría obtener un pasaje a la frontera de Estados Unidos por alrededor de 3,250 dólares. Para los viajeros africanos, en cambio, la tarifa fue de 20,000 dólares. Los asiáticos también deben pagar más.

Una evaluación detalló las preocupaciones de que podría haber una afluencia significativa de migrantes de fuera de la región (el Caribe, Asia, África y Medio Oriente) a medida que las restricciones fronterizas provocadas por el coronavirus comienzan a disminuir.

Incluso cuando los mexicanos celebran la cancelación de Biden de los trabajos en el muro fronterizo de Trump, algunos funcionarios dicen que es hora de que México vuelva a una idea que el gobierno planteó en 2019: mejorar la infraestructura a lo largo de su propia frontera sur con Guatemala.

“México en cada oleada de migrantes gasta más de lo que costaría esto”, dijo otro funcionario. “Debemos de hacerlo.”

Con información del NYT y agencias